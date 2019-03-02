FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 200
Зорич, ты что то философом заделался))))
да не... я чёта уже офигел от этого пива ежедневного... всё думаю решить проблему, но на следующий день ещё хуже...
главное в себя верить и ползти... :-))) тем не менее свои повседневные обязанности выполняю и подозреваю, что ещё на многое способен... :-)))
ну что, сегодня ждем ваш 1, 164...:-)
Соскучились по местному истеблишменту? )))
лучше скажи куда евру ждать, а то человек может зря ее там ждет сегодня
Спекуль, фунт на фигурку вверх двинем?)))
так ты вроде прикрыл свой баи
Прикрыл, убытки отбить надо было, киви в бу выжил. И что мешает опять купить?)))
Покупай, чего сидишь)))
я ауди тоже прикрыл 1,5 фиги взял, а чего евру не хочешь взять?