stranger:
Зорич, ты что то философом заделался))))

  да не... я чёта уже офигел от этого пива ежедневного... всё думаю решить проблему, но на следующий день ещё хуже...

  главное в себя верить и ползти... :-))) тем не менее свои повседневные обязанности выполняю и подозреваю, что ещё на многое способен... :-))) 

 
ну что, сегодня ждем ваш 1, 164...:-)
 
ну что, сегодня ждем ваш 1, 164...:-)
Соскучились по местному истеблишменту? )))
 
Соскучились по местному истеблишменту? )))
лучше скажи куда евру ждать, а то человек может зря ее там ждет сегодня
 
Соскучились по местному истеблишменту? )))
По фунту фиксили путы кто как мог, кто с прибылью, кто почти в ноль, кто в минус, в общем, медведы вчера испугались -563146 контрактов))) Надо их обнадежить)
 
лучше скажи куда евру ждать, а то человек может зря ее там ждет сегодня
Она вам еще расскажет)
 
лучше скажи куда евру ждать, а то человек может зря ее там ждет сегодня

Спекуль, фунт на фигурку вверх двинем?)))

 

 
Спекуль, фунт на фигурку вверх двинем?)))
так ты вроде прикрыл свой баи
 
так ты вроде прикрыл свой баи

Прикрыл, убытки отбить надо было, киви в бу выжил. И что мешает опять купить?)))

Покупай, чего сидишь))) 

 
Прикрыл, убытки отбить надо было, киви в бу выжил. И что мешает опять купить?)))

я ауди тоже прикрыл 1,5 фиги взял, а чего евру не хочешь взять?

