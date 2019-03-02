FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 194
Говорят новости плохие(тренд - бренд - френд) )
Интересно, что скажет Карни?
Их не то чтобы кинули, отымели по полной) Хотя до экспирации еще очень далеко. Но завтра в отчете думаю будут судорожные фиксы)))
Да нет рыбы на форексе, в контрактах, не тратьте время.
как обычно уровни 50/50
Ху ис?
Сказано правильно - не тратьте время, пользуйтесь машками)))
Управляющий Банка Англии
Завалит щас)))
Миф, теперь вопрос возникает, кто покупал путы и кто коллы?)
Если выше пройдут, то все станет ясно.
имха повозят пока цену в рендже