21april:

Говорят новости плохие(тренд - бренд - френд) )

Интересно, что скажет Карни

Ху ис?
stranger:
Их не то чтобы кинули, отымели по полной) Хотя до экспирации еще очень далеко. Но завтра в отчете думаю будут судорожные фиксы)))
Myth63:
я фунтом не торую не торгую, совсем не понятная пара =))))))
Да нет рыбы на форексе, в контрактах, не тратьте время.

как обычно уровни 50/50

 
stranger:
Ху ис?
Управляющий Банка Англии
 
Kino:

Да нет рыбы на форексе, в контрактах, не тратьте время.

как обычно уровни 50/50

Сказано правильно - не тратьте время, пользуйтесь машками)))
stranger:
Сказано правильно - не тратьте время, пользуйтесь машками)))
Да везде только вероятность.
 
21april:
Управляющий Банка Англии

Завалит щас)))

 

 
Myth63:
я фунтом не торую не торгую, совсем не понятная пара =))))))

Миф, теперь вопрос возникает, кто покупал путы и кто коллы?)

Если выше пройдут, то все станет ясно. 

 

имха повозят пока цену в рендже


