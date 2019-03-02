FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 193

Новый комментарий
 
stranger:
Конечно выкладывай.
 
SEVER11:
По бренту все таки 34-35 подождал бы.
[Удален]  
если 5250 пройдём и закрепимся, можно потом ждать откат в него
 

 

 
Myth63:
если 5250 пройдём и закрепимся, можно потом ждать откат в него

Почему то не захотели медведам премии выплачивать, а там  висит контрактов на 42.992.746.185 $)))

 

Так что и убытки перекрыл и заработал почти столько же))) 

 

 

Говорят новости плохие(тренд - бренд - френд) )

Интересно, что скажет Карни? 

[Удален]  
stranger:
По бренту все таки 34-35 подождал бы.
Не действуют на него уровни, тебе то не понимать) Будут давить пока (цензура)
 
stranger:
Почему то не захотели медведам премии выплачивать, а там  висит контрактов на 42.992.746.185 $)))
это чего, медведаф кинули?
 
Spekul:
это чего, медведаф кинули?
Их не то чтобы кинули, отымели по полной) Хотя до экспирации еще очень далеко. Но завтра в отчете думаю будут судорожные фиксы)))
1...186187188189190191192193194195196197198199200...2119
Новый комментарий