FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 193
Конечно выкладывай.
если 5250 пройдём и закрепимся, можно потом ждать откат в него
Почему то не захотели медведам премии выплачивать, а там висит контрактов на 42.992.746.185 $)))
Так что и убытки перекрыл и заработал почти столько же)))
Говорят новости плохие(тренд - бренд - френд) )
Интересно, что скажет Карни?
По бренту все таки 34-35 подождал бы.
это чего, медведаф кинули?