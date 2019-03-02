FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 192
Не, так до меня как то больше доходит)))
Вот поэтому и торгую только по своим индикаторам, потому что знаю как в них всё устроено...
вот по одному торговому инструменту сложилась ситуация, где ожидаю в течении полугода максимум получить хорошую прибыль закупки с 15-18 закрытие по желтой линии. Вход на 100% от депо.
Главное есть выбор и понимание происходящего...
К стати по нефтянки уже подходим к запланированным уровням покупки. Если кому интересно могу выложить скрины.
по нефти и так видно, что выкупают по 47, скорее всего она и будет отправной точкой
А я там вообще покупок не вижу.
Осенью писаль что нефть 60-, говорили минимум 55, неа) 40-