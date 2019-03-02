FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 192

Новый комментарий
 
К стати по нефтянки уже подходим к запланированным уровням покупки. Если кому интересно могу выложить скрины.
 
stranger:

Не, так до меня как то больше доходит)))

 

Вот поэтому и торгую только по своим индикаторам, потому что знаю как в них всё устроено...

вот по одному торговому инструменту сложилась ситуация, где ожидаю в течении полугода максимум получить хорошую прибыль закупки с 15-18 закрытие по желтой линии. Вход на 100% от депо.

Главное есть выбор и понимание происходящего...


 
SEVER11:
К стати по нефтянки уже подходим к запланированным уровням покупки. Если кому интересно могу выложить скрины.
Конечно выкладывай.
 
SEVER11:
К стати по нефтянки уже подходим к запланированным уровням покупки. Если кому интересно могу выложить скрины.
по нефти и так видно, что выкупают по 47, скорее всего она и будет отправной точкой
 
Да, тренд your friend, только главное вовремя с ним попрощаться)))
[Удален]  
SEVER11:
К стати по нефтянки уже подходим к запланированным уровням покупки. Если кому интересно могу выложить скрины.
При всем уважении, нефтянка только на коррекцию может пойти, а цена 40 и ниже, а идет на 20$. И Евру туда ..
 
Spekul:
по нефти и так видно, что выкупают по 47, скорее всего она и будет отправной точкой
А я там вообще покупок не вижу.
[Удален]  
Осенью писал что нефть 60-, говорили минимум 55, неа) 40-
 
stranger:
А я там вообще покупок не вижу.
ну да чуть ниже, но никак не 20$, как некоторые надеются...
 
Kino:
Осенью писаль что нефть 60-, говорили минимум 55, неа) 40-
Никто с этим и не спорил, я говорил что раньше 50-55 о покупках и думать нех, а сейчас думаю 34-35, вот там можно и покупать
1...185186187188189190191192193194195196197198199...2119
Новый комментарий