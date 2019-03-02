FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 177

artikul:

Цитирую книгу Вильямса дословно: "Недавно мне предлагали семизначную сумму за то, что я не покажу эту работу другим трейдерам. На фоне прибылей, которые может принести использование этих методов, - весьма скромное предложение. ... " )))

Задумайтесь и это всего за три машки ))) 

я думаю, что спекулятор (не спекуль) тогда ему и предлагал.... и расплатившись по полной уже опоздал, тайна была раскрыта раньше. в результате чо та не клеицца...
 
_new-rena:
я думаю, что спекулятор (не спекуль) тогда ему и предлагал.... и расплатившись по полной уже опоздал, тайна была раскрыта раньше. в результате чо та не клеицца...

Наш?


 
stranger:
Тебе надо срочно дописать еще две к непробиваемой)))
Зря смеешься ))) Учитель тоже не любил выкладывать скрины с машкой ))) Говорил, что клоуны могут вычислить период )))
stranger:

Наш?


ну да. звездочки, волны. Этого же в книгах нетю))))
 
artikul:
Зря смеешься ))) Учитель тоже не любил выкладывать скрины с машкой ))) Говорил, что клоуны могут вычислить период )))

Наш Спекулятор Вильямсу бабки ...

семизначную сумму  

Учитель для меня вообще загадка, нарисовал евру вниз от 1850,а бабки с памма пропали  

artikul:
Зря смеешься ))) Учитель тоже не любил выкладывать скрины с машкой ))) Говорил, что клоуны могут вычислить период )))ОН
зато ОН чертил просто - накладываем сверху тельняшку и штрихуем наклонными, угол - по вкусу. В местах пересечения волна (цена то есть) скоро будет истощаться))))
 
artikul:
Зря смеешься ))) Учитель тоже не любил выкладывать скрины с машкой ))) Говорил, что клоуны могут вычислить период )))
достал свои записи за 2011год, этот индикатор уже был 100%
 
wild_hedgehog:
достал свои записи за 2011год, этот индикатор уже был 100%
Улыбайтесь чаще и чаща улыбнется вам )))
 
artikul:
Улыбайтесь чаще и чаща улыбнется вам )))
Даже боюсь себе это представить. )))
 
artikul:
Улыбайтесь чаще и чаща улыбнется вам )))
))) ну сори, не все шутки воспринимаются без лопаты)
