FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 177
Цитирую книгу Вильямса дословно: "Недавно мне предлагали семизначную сумму за то, что я не покажу эту работу другим трейдерам. На фоне прибылей, которые может принести использование этих методов, - весьма скромное предложение. ... " )))
Задумайтесь и это всего за три машки )))
я думаю, что спекулятор (не спекуль) тогда ему и предлагал.... и расплатившись по полной уже опоздал, тайна была раскрыта раньше. в результате чо та не клеицца...
Тебе надо срочно дописать еще две к непробиваемой)))
Наш?
Зря смеешься ))) Учитель тоже не любил выкладывать скрины с машкой ))) Говорил, что клоуны могут вычислить период )))
Наш Спекулятор Вильямсу бабки ...
семизначную сумму
Учитель для меня вообще загадка, нарисовал евру вниз от 1850,а бабки с памма пропали
Зря смеешься ))) Учитель тоже не любил выкладывать скрины с машкой ))) Говорил, что клоуны могут вычислить период )))
достал свои записи за 2011год, этот индикатор уже был 100%
Улыбайтесь чаще и чаща улыбнется вам )))
Улыбайтесь чаще и чаща улыбнется вам )))