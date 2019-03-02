FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 176
Во-во, систему для начала построить надо, а скрины они и есть скрины)
ЧТо с ним, издох?)))))
Попал в набор MT4 )))
Не смеши. Такую скрытность только здесь часто можно увидеть. Весь интернет этими отчётами завален. ))
У меня такой вариант:
Да, на голых отчётах далеко всё равно не уедешь. Поработать ещё надо. ))
ну если ничего не путаю ,лет 6 назад он был в наборах терминалов.
Цитирую книгу Вильямса дословно: "Недавно мне предлагали семизначную сумму за то, что я не покажу эту работу другим трейдерам. На фоне прибылей, которые может принести использование этих методов, - весьма скромное предложение. ... " )))
Задумайтесь и это всего за три машки )))
Можно уехать, но только на их динамике, а это масса данных ежедневно
Эти данные, как я понял, предоставляются не бесплатно. В принципе можно будет как-нибудь поэкспериментировать. )
P.S. Но для начала нужно разобраться с тем, что есть...
