FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 176

stranger:
Во-во, систему для начала построить надо, а скрины они и есть скрины)
Да, на голых отчётах далеко всё равно не уедешь. Поработать ещё надо. ))
 
stranger:
ЧТо с ним, издох?)))))
По рукам пошёл. ))
 
stranger:
Попал в набор MT4 )))
 
artikul:
ну если ничего не путаю ,лет 6 назад он был в наборах терминалов.
tol64:

Не смеши. Такую скрытность только здесь часто можно увидеть. Весь интернет этими отчётами завален. ))

У меня такой вариант: 

 

когда у меня появляется новая система, старую я обычно выкладываю в теории - в час по чайной ложке)))
 
tol64:
Можно уехать, но только на их динамике, а это масса данных ежедневно 
 
wild_hedgehog:
Цитирую книгу Вильямса дословно: "Недавно мне предлагали семизначную сумму за то, что я не покажу эту работу другим трейдерам. На фоне прибылей, которые может принести использование этих методов, - весьма скромное предложение. ... " )))

Задумайтесь и это всего за три машки ))) 

 
artikul:

маркетинг работает))
 
stranger:
Можно уехать, но только на их динамике, а это масса данных ежедневно 

Эти данные, как я понял, предоставляются не бесплатно. В принципе можно будет как-нибудь поэкспериментировать. )

P.S. Но для начала нужно разобраться с тем, что есть... 

 
artikul:

Тебе надо срочно дописать еще две к непробиваемой)))
