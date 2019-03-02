FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 175

[Удален]  
tol64:
Откуда ты эти данные берёшь, которые второй день не меняются? )))
вычисляю.
 
tol64:
Могет))) У меня вчера наоброт коллы пожирнели,а кто то набрался путов по дешевке на 4814-4933)))
 
_new-rena:
вычисляю.
А чего спрятал? )))
 
stranger:
Здесь очень часто картинку какую-то покажут, а потом прячут. Как будто там что-то сверх-неординарное. ))

[Удален]  
tol64:

когда все торгуют по одной и той же системе, это не есть гут. система обычно перестает работать
 
tol64:

Я смотрю что тут периодически кто то хорошо подчищает, враги видать)))
 
_new-rena:
когда все торгуют по одной и той же системе, это не есть гут.

Не смеши. Такую скрытность только здесь часто можно увидеть. Весь интернет этими отчётами завален. ))

У меня такой вариант: 

 

 
_new-rena:
когда все торгуют по одной и той же системе, это не есть гут. система обычно перестает работать
Да-да ))) Тоже самое произошло с аллигатором Билли Вильямса )))
 
tol64:

У меня такой вариант: 

 

Во-во, систему для начала построить надо, а скрины они и есть скрины)
 
artikul:
Да-да ))) Тоже самое произошло с аллигатором Билли Вильямса )))
ЧТо с ним, издох?)))))
