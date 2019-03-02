FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 153

artikul:

Желающие могут попробовать )))

Спасибо, профессор)))  
pako:

а куда им деваться?

если только stranger сигнал замутит, но чет сомневаюсь я, нафиг ему эти "тугрики"? :-))

а может по 10К тугриков лупить, тоды "ой" ? )))
 
_new-rena:
а может по 10К тугриков лупить, тоды "ой" ? )))
Я даже не знаю что это такое сигналы, ну, в общем только представляю, а тех бара...,тьфу, доверчивых людей, которые по ним торгуют, так вообще не представляю)))
stranger:
Я даже не знаю что это такое сигналы, ну, в общем только представляю, а тех бара...,тьфу, доверчивых людей, которые по ним торгуют, так вообще не представляю)))
дак у них копировщики сделок у всех. включил программулю. а в конце или пан или пропал и ничо знать не надо и нервишки в порядке. на баланс тока смотришь и всё, вообще не понимая чо тама такоЭ-ээ-эй (???)    )))))))
 
_new-rena:
дак у них копировщики сделок у всех. включил программулю. а в конце или пан или пропал и ничо знать не надо и нервишки в порядке))))
Шаману надо в сигналы, нервишки ОН им поправит))))
stranger:
Шаману надо в сигналы, нервишки ОН им поправит))))
счетов так с сигналами под тысячу, ну рынок захватить. фора будет в экстазе )))
 
_new-rena:
счетов так с сигналами под тысячу, ну рынок захватить. фора будет в экстазе )))
В экстазе будет только Учитель, остальные в ж.., в расстройстве))))
 

Профессор, я вам за труды ваши даже евру покажу)

 

stranger:
В экстазе будет только Учитель, остальные в ж.., в расстройстве))))
зато Учитель во истину преподаст сложнейшую методику обогащения истощения капитала)))
 
_new-rena:
зато Учитель во истину преподаст сложнейшую методику обогащения истощения капитала)))
оооо, я,я)))
