FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 153
Желающие могут попробовать )))
а куда им деваться?
если только stranger сигнал замутит, но чет сомневаюсь я, нафиг ему эти "тугрики"? :-))
а может по 10К тугриков лупить, тоды "ой" ? )))
Я даже не знаю что это такое сигналы, ну, в общем только представляю, а тех бара...,тьфу, доверчивых людей, которые по ним торгуют, так вообще не представляю)))
дак у них копировщики сделок у всех. включил программулю. а в конце или пан или пропал и ничо знать не надо и нервишки в порядке))))
Шаману надо в сигналы, нервишки ОН им поправит))))
счетов так с сигналами под тысячу, ну рынок захватить. фора будет в экстазе )))
Профессор, я вам за труды ваши даже евру покажу)
В экстазе будет только Учитель, остальные в ж.., в расстройстве))))
зато Учитель во истину преподаст сложнейшую методику обогащения истощения капитала)))