_new-rena:
Стренж, можно по популярнее, чтобы понятно было? Что обозначают эти цифры?
Они означают баксы 
 
_new-rena:
5150 в долгу. там много чего ишо. хапнут 5100, потом Стренжу до 5200 подкинут))) но ситуация может и поменяться в любой момент. толстосумов то немеряно и кто знает чо у них там на уме)))
у тебя лунь в покупках еще?
stranger:
Они означают баксы 
а говорил что в маркеты подался)))
 
_new-rena:
Стренж, можно по популярнее, чтобы понятно было? Что обозначают эти цифры?
Это означает, что на текущий момент возможная прибыль могла бы составить - 62 доллара США )))
 
_new-rena:

ночью же писал, что в депо залёг... щас там у меня штиль да гладь. торгует старая ТС-ка. новая не готова пока что...

вижу-вижу, что его понесло)))

лаадно. начинаю писать новую. вроде бы сигналы круче...

а я смотрю и думаю удержат его Илья с Мифом от падения в пропасть?
Spekul:
а я смотрю и думаю удержат его Илья с Мифом от падения в пропасть?

это вряд ли. рости ему.

Spekul:
а я смотрю и думаю удержат его Илья с Мифом от падения в пропасть?
всё. и старая байкнула луня...
 
_new-rena:
всё. и старая байкнула луня...

Учение Сенсея не прошло даром.

))) 

Bicus:

Учение Сенсея не прошло даром.

))) 

забывать ужо начинаю... Ох и озорник ОН ))))
 
Опять беда, фунт не падает и не растет кокос))))))
