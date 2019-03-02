FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 149
Стренж, можно по популярнее, чтобы понятно было? Что обозначают эти цифры?
5150 в долгу. там много чего ишо. хапнут 5100, потом Стренжу до 5200 подкинут))) но ситуация может и поменяться в любой момент. толстосумов то немеряно и кто знает чо у них там на уме)))
Они означают баксы
ночью же писал, что в депо залёг... щас там у меня штиль да гладь. торгует старая ТС-ка. новая не готова пока что...
вижу-вижу, что его понесло)))
лаадно. начинаю писать новую. вроде бы сигналы круче...
а я смотрю и думаю удержат его Илья с Мифом от падения в пропасть?
это вряд ли. рости ему.
https://www.mql5.com/ru/signals/77819
всё. и старая байкнула луня...
Учение Сенсея не прошло даром.
)))
