FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 147

_new-rena:
у pako индюктор не так рисует чтоли?
Конечно ))) У него красивее )))
 
stranger:

Я просто торчу с зоопарка)))) 

Это нервное.

))) 

[Удален]  
artikul:
это приятно.
 
_new-rena:


где 8080?

тут))


 
_new-rena:
дак там розыгрыш призов закончился и это уже история

шо, хочешь сказать опоздал, поезд уехал?))

а клоуны остались?))

[Удален]  
Spekul:

не, ну может быть подарки и появятся, но это уже будущее)))
 
Bicus:

Это нервное.

))) 

Не, дарагой, давно не нервничаю, да))) Кинут медведов, вот тогда и буду солить)
 
_new-rena:
5150 в долгу. там много чего ишо. хапнут 5100, потом Стренжу до 5200 подкинут))) но ситуация может и поменяться в любой момент. толстосумов то немеряно и кто знает чо у них там на уме)))
Я знаю)))
 
_new-rena:
Верно говоришь ))) Тут ведь как может быть - если вниз не пойдет, тогда точно вверх или наоборот )))
 
Ладно, фантазируйте пока, на 55 встретимся)
