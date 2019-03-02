FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 146
красные, зеленые и желтые. ты же каждый день показывал. дак там у меня лично уровня в 55 и в помине нет.
похоже теперь будет бычков шпокать до 1,50
какой ты хитрый))) (всё тебе сразу...)
дай ему отдохнуть вдоволь между 5100-5130... а потом и посмотрим куда дальше. щас то равнозначно - шо ввирх, что у низ))))
баи по фунту от 1,5070 перевел в бу, на них особо не рассчитываю
надо было крыть на 1,52, пока давали(
по киви ничо не понимаю... она в свободном полёте пока что... там наверное дальняки тока остались, и то уже не свежие.
очень симпатично выглядит Level 8100 )))
где 8080?
ок. надо уменьшить шаг сетки, а то непонятно....
А что там особо понимать, классический развод лохов, поезд резко дернули, он потарахтел, те быстренько позапрыгивали, а он остановился)))
Скоро начнутся волнения, епт, мы же не туда едем))))
запрыгнуть то запрыгнули, и как правильно подметил Адлер, надо выпрыгнуть(пассажиров скинуть) ишо, т.е. проторговать level...
Да, 55 надо проторговать))))
Я просто торчу с зоопарка))))