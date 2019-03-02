FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 146

_new-rena:
красные, зеленые и желтые. ты же каждый день показывал. дак там у меня лично уровня в 55 и в помине нет.
Так и на выходных показывал, они не изменились.
 
Spekul:
похоже теперь будет бычков шпокать до 1,50
 
Смотрю киви, если дотянет до 77 - куплю.
 
_new-rena:

какой ты хитрый))) (всё тебе сразу...)

дай ему отдохнуть вдоволь между 5100-5130... а потом и посмотрим куда дальше. щас то равнозначно - шо ввирх, что у низ))))

баи по фунту от 1,5070 перевел в бу, на них особо не рассчитываю

надо было крыть на 1,52, пока давали(

 
_new-rena:
по киви ничо не понимаю... она в свободном полёте пока что... там наверное дальняки тока остались, и то уже не свежие.
а что по ауди?
 
_new-rena:
очень симпатично выглядит Level 8100 )))
вижу что симпатично, или 8080 красивше будет
 
_new-rena:


где 8080?

 
_new-rena:
ок. надо уменьшить шаг сетки, а то непонятно....
Не надо ))) Итак ничего непонятно )))
 

А что там особо понимать, классический развод лохов, поезд резко дернули, он потарахтел, те быстренько позапрыгивали, а он остановился)))

Скоро начнутся волнения, епт, мы же не туда едем)))) 

 
_new-rena:
запрыгнуть то запрыгнули, и как правильно подметил Адлер, надо выпрыгнуть(пассажиров скинуть) ишо, т.е. проторговать level...

Да, 55 надо проторговать))))

Я просто торчу с зоопарка)))) 

