Myth63:

по фуну надо перелоя и перехая сегодняшнего дня для дольнейшего роста. если первый перолой, то уходим возможно в район 58-61 долгосрок, если сначала перехай то с перелоя скорее в 54+.

всё зависит если  закрепимся ниже лоя пятници. тогда возможен полёт в 45+- 

мои наторговки ничего не шепчут. думаю, лучше уверх. исчо думаю, до среды лифты будут. и пофик, вверх или вниз торговть, все в плюсе будет. в долгосрок не шибко верю. пока.
 
iIDLERr:
Так правильно рассуждаешь, что вверх пока, тогда даже в лифтах выгоднее становится снизу вверх, а то продажи могут так вынести, что ....)

Тут и гадать особо не надо, Матроскин правду когда то говорил, зашел, глянул как Учитель вниз рисует и Илья в продажи мылится и ищи где купить  

 
stranger:
Ты скажи чего отрокам с их продажами делать, укажи им путь)))
Стрэнж, не будь знудой, я сегодня фунт третий раз продал. настроение игривое.)
 
iIDLERr:
А я один раз купил на 4843)
 
stranger:

Так правильно рассуждаешь, что вверх пока, тогда даже в лифтах выгоднее становится снизу вверх, а то продажи могут так вынести, что ....)


  я не рассуждаю - просто зырю в кд.
 
iIDLERr:
Я не в кд, но тоже не на звезды, были покупки от 4840 там и вошел. А наторговки. По текущему контракту лоу 4717, хай 5052, пока что, по июньскому 4596 и 5382, на остальные нех пока внимание обращать. Все что около 47 в бай, продажи не перспективны. Почему вчера и говорил, что Миф прав был про 5350-54, но он что то сегодня заметался, а зря)
stranger:
долг внизу повесили.. но пока не напрягает

 

 
stranger:
5052)
Dynamic cash flow. ;))
 
stranger:
по мне.

внутритиковая торговля не разумеет чисел. тока "уверх" и "униз". здесь и сейчас. хочу так. и работю над этим. 

 
iIDLERr:

по мне.

внутритиковая торговля не разумеет чисел. тока "уверх" и "униз". здесь и сейчас. хочу так. и работю нд этим. 

Я все больше убеждаюсь в том что внутридневная торговля бестолковейшее занятие с выхлопом меньше чем у краткосрока и среднесрока, поэтому не вижу особого смысла над этим работать серьезно.

Но это на любителя, каждому свое. 

  Смотрю внутридневную динамику, середина диапазона(евро точно, фунт почти), и начинается кто куды, типа как у нас на форуме))) 

