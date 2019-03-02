FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1185

Новый комментарий
 
stranger:
А я предполагаю 40 пипок просадки по твоей сделке, как минимум)
Возможно и более... 
[Удален]  
stranger:
От 0901 можно было бы попробовать для блохоловов, но я не стал бы. Колдуна шляпу на место положи, ругаться будет)
не раньше 1115
 
Myth63:
не раньше 1115
Я говорю только про сегодня и только для камикадзе)
[Удален]  
stranger:
Я говорю только про сегодня и только для камикадзе)
0930+-
 
Myth63:
0930+-
Точно не скажу так как онлайн ее не смотрю.
 

а не продать ли аудя?

от 7844 или с текущих с ТР 7650?

 
Myth63:
не раньше 1115
Как-бы совсем не 1.1379
 
iIDLERr:
не все сразу, покалбаситься надыть, попутчиков в другой поезд пересадить. еще опционы поправить, а то оставим Стрэнжа без Джемисона.
Пить грешно, особенно американскую бурячанку)))
 
stranger:
Пить грешно, особенно американскую бурячанку)))
расист
 
Speculator_:
Возможно и более... 

Можешь помаленьку начинать молиться))))

 

1...117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192...2119
Новый комментарий