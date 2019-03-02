FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1185
А я предполагаю 40 пипок просадки по твоей сделке, как минимум)
От 0901 можно было бы попробовать для блохоловов, но я не стал бы. Колдуна шляпу на место положи, ругаться будет)
не раньше 1115
Я говорю только про сегодня и только для камикадзе)
0930+-
а не продать ли аудя?
от 7844 или с текущих с ТР 7650?
не все сразу, покалбаситься надыть, попутчиков в другой поезд пересадить. еще опционы поправить, а то оставим Стрэнжа без Джемисона.
Пить грешно, особенно американскую бурячанку)))
Возможно и более...
Можешь помаленьку начинать молиться))))