Колдун,не могут здесь многие на 4-ку,там тоже чистки были, да и закроют ее скоро)
 
_new-rena:
так разницы то нету по большому счету чего торговать. всё к баксу... к нему лучше, если это она, а не оно))) оно тока на ёвровидениё ходить и выигрывает тама... и евро - оно, это по стольку по стольку, сокращённо от европа, а это всё т ки она.

Всё - но не всегда. Выше показывал индексы евро и фунта.

Оно - потому што синтетик. Искусственные вещи, они бесполые. Или внеполовые. И нашим, и вашим.

 
Вот сидят рассказывают - купил бы евро здесь ....,а как время покупать нема никого 
 
stranger:
Эх, профессор, вынос тел это же классика, Сенсею картинку раз десять показывал, пока ЕГО плющить не начало)))
Мне нужен ПОВОДЫРЬ в мире котировок )))
 

Колдун, закроют потому что всех на 5-ку.

И как у тебя язык повернулся так назвать Учителя  

Мы здесь с открытымиртами внемлем каждому ЕГО слову, но ЕГО забанили и некому указать нам путь  

 
artikul:
Мне нужен ПОВОДЫРЬ в мире котировок )))
Так говорю же - забанили))))
 
stranger:
Вот сидят рассказывают - купил бы евро здесь ....,а как время покупать нема никого 
Посливали уже всё и не на что больше покупать. )))
_new-rena:

вы вчера говорили, что премия меняется, чет не видно

об'ем меняется видно

это отсюда http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/british-pound_quotes_globex_options.html?optionExpiration=44-F5#strikeRange=ATM%C2%A0 

 

pako:

вы вчера говорили, что премия меняется, чет не видно

 

Не знаю, в отчетах видно, там циферки)))
stranger:
Не знаю, в отчетах видно, там циферки)))

в отчетах за 10минут за 1час за 1 день или за 1год?

это с десятиминуток 

 

если премия поменяется, то и уровень должен поменят'ся 

