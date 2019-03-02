FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 118
так разницы то нету по большому счету чего торговать. всё к баксу... к нему лучше, если это она, а не оно))) оно тока на ёвровидениё ходить и выигрывает тама... и евро - оно, это по стольку по стольку, сокращённо от европа, а это всё т ки она.
Всё - но не всегда. Выше показывал индексы евро и фунта.
Оно - потому што синтетик. Искусственные вещи, они бесполые. Или внеполовые. И нашим, и вашим.
Эх, профессор, вынос тел это же классика, Сенсею картинку раз десять показывал, пока ЕГО плющить не начало)))
Колдун, закроют потому что всех на 5-ку.
И как у тебя язык повернулся так назвать Учителя
Мы здесь с открытымиртами внемлем каждому ЕГО слову, но ЕГО забанили и некому указать нам путь
Мне нужен ПОВОДЫРЬ в мире котировок )))
Вот сидят рассказывают - купил бы евро здесь ....,а как время покупать нема никого
вы вчера говорили, что премия меняется, чет не видно
об'ем меняется видно
это отсюда http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/british-pound_quotes_globex_options.html?optionExpiration=44-F5#strikeRange=ATM%C2%A0
вы вчера говорили, что премия меняется, чет не видно
Не знаю, в отчетах видно, там циферки)))
в отчетах за 10минут за 1час за 1 день или за 1год?
это с десятиминуток
если премия поменяется, то и уровень должен поменят'ся