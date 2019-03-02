FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 172
Ну конечно ))) Сразу торговую шпаргалку от полноценной торговой стратегии отличить невозможно )))
по евро более четко дает инфу, по фунту много шума, ну это беглая оценка...
Тсс ))) У него внутри два периода расчитываются и он внезапно может перерисоваться на любом часе и вся прошлая картинка изменится )))
странно что показывает ток на Н1, остальные игнорит несмотря на настройки. Ну и не понял еще что за черные дыры иногда выскакивают.
перерисоваться на любом часе может если свеча не закрыта я так понимаю,так это нормально же...
странно что показывает ток на Н1, остальные игнорит несмотря на настройки. Ну и не понял еще что за черные дыры иногда выскакивают
Так прошито в коде специально ))) Короче, то что индикатор показывает в прошлом - это не значит, что так было на самом деле )))
потому и не всегда денежку дают вывести. ну типа нееее, не было такого))))
со мною такого не было, но на 4-рке кто то писал... не помню ужо
Когнитиивный диссонанс — состояние психического дискомфорта индивида, вызванное столкновением в его сознании конфликтующих представлений: идей, верований, ценностей или эмоциональных реакций. )))