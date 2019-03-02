FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 172

artikul:
Ну конечно ))) Сразу торговую шпаргалку от полноценной торговой стратегии отличить невозможно )))
по евро более четко дает инфу, по фунту много шума, ну это беглая оценка...
 
wild_hedgehog:
Тсс ))) У него внутри два периода расчитываются и он внезапно может перерисоваться на любом часе и вся прошлая картинка изменится ))) 
 
artikul:
странно что показывает ток на Н1, остальные игнорит несмотря на настройки. Ну и не понял еще что за черные дыры иногда выскакивают.

перерисоваться на любом часе может если свеча не закрыта я так понимаю,так это нормально же...

 
wild_hedgehog:
Так прошито в коде специально ))) Короче, то что индикатор показывает в прошлом - это не значит, что так было на самом деле )))
 
artikul:
ахаха, тоесь анализ от 9-го года можно было не делать))
 
artikul:
artikul:
потому и не всегда денежку дают вывести. ну типа нееее, не было такого))))

со мною такого не было, но на 4-рке кто то писал... не помню ужо

 
stranger:
Когнитиивный диссонанс — состояние психического дискомфорта индивида, вызванное столкновением в его сознании конфликтующих представлений: идей, верований, ценностей или эмоциональных реакций. )))
 
_new-rena:
потому и не всегда денежку дают вывести. ну типа нееее, не было такого))))
Никогда такого не было.
 
artikul:
Попрошу без матов))) 
