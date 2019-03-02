FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 169
Ну вот, евро пришел к финишу. Заработал на бутылку дорогого конъяка к празднику. )))
Чойта? Праздник сегодня, Старый Новый Год! Как же не выпить то?
Со Старым Новым Годом, леди и джентльмены!
Ура!
Семь месяцев не пил, а тут через каждых пару дней)))
Когда детей планировали с женой, 2 месяца не пил. Вообще ничего, даже пиво. И что удивительно - прекраснейшее время было. Просыпаешься - и ничего не болит, бодр, весел и свеж.
)))
Нет, лучше сделать одноцветным его...
Даааа, Учителю чо та сегодня не катит.... http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/#pamm-chart-return
впрочем как и мне))))
Дело не в везении, а в том, что вы и видите и используете те же измерения рынка как и все другие, то бишь цену и объемы ))) А если вы изобретете свое измерение рынка (читай меру изменения цены) то будете видеть то, что никто не видит )))
Да ладно..... На этом как раз у меня прога щас пашет. Там не так уж и сложно.
А вот третье измерение, оно действительно есть, но пока я его сделать и вкурить к сожалению не могу. Кое что получилось, но не то...
Я и не ожидал, что ты оценишь ))) Пойдем каждый своим путем в торговле, как и прежде)))
Так как можно оценить то что не понимаешь?))) Ты делал и знаешь почему. Про объемы ты загнул, многие, ктнечно, "мспользуют" их, глядя на гистограмму под графиком цены, самые продвинутые поглядывают на профиль, а вот откуда и почему там объем вникнуть пытаются единицы, 0.000хр...н сотых)))
Ну, а с Учителем это закономерность, если ничего не менять в подходе, несмотря на предыдущие результаты, то ИСТОЩЕНИЕ прийдет неизбежно))))