[Удален]  
Bicus:

Ну вот, евро пришел к финишу. Заработал на бутылку дорогого конъяка к празднику. ))) 

ага, и не закусывая, да? тогда ещё одна утром нужна будет...
 
Bicus:
Чойта? Праздник сегодня, Старый Новый Год! Как же не выпить то?
Семь месяцев не пил, а тут через каждых пару дней)))
 

Со Старым Новым Годом, леди и джентльмены!

Ура! 

 
usdcad вниз намылился. Ну и пусть, на 1.18 мы его и прищучим. )))
 
stranger:
Семь месяцев не пил, а тут через каждых пару дней)))

Когда детей планировали с женой, 2 месяца не пил. Вообще ничего, даже пиво. И что удивительно - прекраснейшее время было. Просыпаешься - и ничего не болит, бодр, весел и свеж.

))) 

 
stranger:
Нет, лучше сделать одноцветным его...
Я и не ожидал, что ты оценишь ))) Пойдем каждый своим путем в торговле, как и прежде)))
[Удален]  

Даааа, Учителю чо та сегодня не катит.... http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/#pamm-chart-return

впрочем как и мне))))

_new-rena:

Даааа, Учителю чо та сегодня не катит.... http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/#pamm-chart-return

впрочем как и мне))))

Дело не в везении, а в том, что вы и видите и используете те же измерения рынка как и все другие, то бишь цену и объемы ))) А если вы изобретете свое измерение рынка (читай меру изменения цены) то будете видеть то, что никто не видит )))
[Удален]  
artikul:
Дело не в везении, а в том, что вы и видите и используете те же измерения рынка как и все другие, то бишь цену и объемы ))) А если вы изобретете свое измерение рынка (читай меру изменения цены) то будете видеть то, что никто не видит )))

Да ладно..... На этом как раз у меня прога щас пашет. Там не так уж и сложно.

А вот третье измерение, оно действительно есть, но пока я его сделать и вкурить к сожалению не могу. Кое что получилось, но не то...

 
artikul:
Я и не ожидал, что ты оценишь ))) Пойдем каждый своим путем в торговле, как и прежде)))

Так как можно оценить то что не понимаешь?))) Ты делал и знаешь почему. Про объемы ты загнул, многие, ктнечно, "мспользуют" их, глядя на гистограмму под графиком цены, самые продвинутые поглядывают на профиль, а вот откуда и почему там объем вникнуть пытаются единицы, 0.000хр...н сотых)))

  Ну, а с Учителем это закономерность, если ничего не менять в подходе, несмотря на предыдущие результаты, то ИСТОЩЕНИЕ прийдет неизбежно)))) 

