FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 178
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Даже боюсь себе это представить. )))
Даже боюсь себе это представить. )))
Ну с таким бы с удовольствием пообщался. )))
с этим щелкунчиком ???? ))))) он просто пасть еще не разинул, Колян отдыхает))))
Улыбочка у него будет будь-здоров, как говорится, зубки от ушей растут))))
с этим щелкунчиком ???? ))))) он просто пасть еще не разинул, Колян отдыхает))))
Улыбочка у него будет будь-здоров, как говорится, зубки от ушей растут))))
Нормальный кот. Симпатичнее ещё не видел. ))
Не смеши. Такую скрытность только здесь часто можно увидеть. Весь интернет этими отчётами завален. ))
У меня такой вариант:
надо просчитывать где сколько бабок УЖЕ ВЛОЖЕНО. Где вложили, где начали вытягивать и т.д.
можно картинку с м15 посмотреть?
В смысле? Приблизить?
В смысле? Приблизить?