FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 166
вы невнимательно посмотрели
на верхней картинке данные отсюдаhttp://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_settlements_options.html Prior Day Open Interest ОИ не актуален
на нижней отсюда http://www.cmegroup.com/daily_bulletin/current/Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options.pdf
Prior Day - это даже не вчера
а я вроде бы и не от туда и не от туда не беру... секундочку
Дык, не комментирую чужие сделки. Я комментирую направление. Наиболее вероятное движение.
Срины выставлять зарекся. Только картинку покажешь - цена тут же разворачивается. )))
Плохая примета, как оказалось.
Улыбнитесь ))) ДЦ смотрит на Вас )))
да, они секут тут все сделки и к коляну отправляют
Точняк ))) Как есть секут ))) Особенно если минилотами влез )))
На удачу. А то упрекают тут, что картинок нет. )))
Вот такие были мысли на сегодня, пока не влез в дискуссии
Вывод - нех тут шариться. Всем пока.
не в этом дело, размах большой, а стопы в этот раз не поставил или убрал. Т.е. изменил своим принципам.... В этом то и беда.
Я вот не ставлю стопы, т.к. стратегия у меня такая и другую мне рассматривать - это заново учиться надо.
не в этом дело, размах большой, а стопы в этот раз не поставил или убрал. Т.е. изменил своим принципам.... В этом то и беда.