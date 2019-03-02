FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 166

pako:

вы невнимательно посмотрели

на верхней картинке данные отсюдаhttp://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_settlements_options.html Prior Day Open Interest    ОИ не актуален 

на нижней отсюда   http://www.cmegroup.com/daily_bulletin/current/Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options.pdf  

 

Prior Day - это даже не вчера 

а я вроде бы и не от туда и не от туда не беру... секундочку

 
Bicus:

Дык, не комментирую чужие сделки. Я комментирую направление. Наиболее вероятное движение.

Срины выставлять зарекся. Только картинку покажешь - цена тут же разворачивается. )))

Плохая примета, как оказалось. 

Улыбнитесь ))) ДЦ смотрит на Вас )))
 
artikul:
Улыбнитесь ))) ДЦ смотрит на Вас )))
да, они секут тут все сделки и к коляну отправляют
а я то тут при чём? =)
 
Spekul:
да, они секут тут все сделки и к коляну отправляют
Точняк ))) Как есть секут ))) Особенно если минилотами влез )))
artikul:
Точняк ))) Как есть секут ))) Особенно если минилотами влез )))
ага, шас. за каждым тут наблюдать - в копейках счет потеряешь. Достаточно знать скока продают и скока покупают)))
 

На удачу.  А то упрекают тут, что картинок нет. )))


 
Bicus:

На удачу.  А то упрекают тут, что картинок нет. )))


Вот такие были мысли на сегодня, пока не влез в дискуссии

Вывод - нех тут шариться. Всем пока. 

 

stranger:

Вот такие были мысли на сегодня, пока не влез в дискуссии

Вывод - нех тут шариться. Всем пока. 

 

не в этом дело, размах большой, а стопы в этот раз не поставил или убрал. Т.е. изменил своим принципам.... В этом то и беда.

Я вот не ставлю стопы, т.к. стратегия у меня такая и другую мне рассматривать - это заново учиться надо.

 
_new-rena:
не в этом дело, размах большой, а стопы в этот раз не поставил или убрал. Т.е. изменил своим принципам.... В этом то и беда.
Я стопы уже пару месяцев не использую, изменил своим принципам не обсуждать ни уя. Буду исправляться.
