FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 168
Так я не понимаю что он показывает)))
Смотри на перепады с цветного столбика на серый столбик и на цену ))) И чти стопы )))
Не, стопы не чту и сожалений нет))) И что это за грааль без стрелочек?(
Надо индюк: большая красная стрелка вниз - продал, зеленая вверх - купил. Иначе народ не поймет
Я в том смысле, что он врет иногда ))) Ну в общем красные и зеленые предрекают будущее движение (типа готовься), а серые - это типа уже само движение )))
Я в том смысле, что он врет иногда ))) Ну в общем красные и зеленые предрекают будущее движение (типа готовься), а серые - это типа уже само движение )))
тогда лучше серый сделать желтым... типо светофора))) (красный, желтый зеленый, почти как коммунисты Китая рассуждают об экологии)
Ну вот, евро пришел к финишу. Заработал на бутылку дорогого конъяка к празднику. )))
Нет, лучше сделать одноцветным его...
цвета - "мокрый асфальт" ?
тогда придется по счету или как индицировать? ну типа, смотрел видео - там мужик рассказывал, что типа сто-пудово скоро будет вверх, мол уже 5 (пять!!!!) зеленых полосочек на индюке...
Не пей)))