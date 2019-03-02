FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 168

stranger:
Так я не понимаю что он показывает)))
Смотри на перепады с цветного столбика на серый столбик и на цену ))) И чти стопы )))
 
artikul:
Не, стопы не чту и сожалений нет))) И что это за грааль без стрелочек?(

Надо индюк: большая красная стрелка вниз - продал, зеленая вверх - купил. Иначе народ не поймет  

 
stranger:
Не, стопы не чту и сожалений нет)))
Я в том смысле, что он врет иногда ))) Ну в общем красные и зеленые предрекают будущее движение (типа готовься), а серые - это типа уже само движение )))
 
artikul:
аааа, а я думаю чего у тебя на скрине бары красные, а цена вверх)
artikul:
тогда лучше серый сделать желтым... типо светофора)))    (красный, желтый зеленый, почти как коммунисты Китая рассуждают об экологии)
 
_new-rena:
Нет, лучше сделать одноцветным его...
 

Ну вот, евро пришел к финишу. Заработал на бутылку дорогого конъяка к празднику. ))) 

 
Bicus:

Не пей))) Это из-за тебя фунт под уровень уронили)
stranger:
цвета - "мокрый асфальт" ?

тогда придется по счету или как индицировать? ну типа, смотрел видео - там мужик рассказывал, что типа сто-пудово скоро будет вверх, мол уже 5 (пять!!!!) зеленых полосочек на индюке...

 
stranger:
Не пей)))
Чойта? Праздник сегодня, Старый Новый Год! Как же не выпить то?
