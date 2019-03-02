FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 171

stranger:
Индикатор в ветке, ты его распроси досконально как это работает, а потом уже тестить)
 
stranger:
Почему индикатора нет в осциляторах, ты чего написал?))))
все нашел, спасибо.
 
_new-rena:
ну, а я картинки показываю последние дни же не всех типов (хотя у меня конечно же есть все четыре), а только где вложили минус вытянутые, т.е. тока ОИ )

Я вот посмотрел историю как скупали контракты пут на 1.56, а сейчас смотрю как их начали впаривать потихоньку пока баранам за ах...но дорого.

Купили за премию 50-200 пп, а теперь кроют по 438) 

 
stranger:
Это был просто творческих порыв ))) Простите меня )))
 
artikul:
artikul:
все есть, простите за глупость.
 
stranger:
Во, можешь же когда хочешь, вот теперь можно смотреть и делать выводы, а то сразу - не оценил))))
Ну конечно ))) Сразу торговую шпаргалку от полноценной торговой стратегии отличить невозможно )))
stranger:

я-я) смотрю второй день. вроде впаривать - основное, но стратегию все равно до конца не придумал пока что... с понталыги чиф и киви сбивают... там не так почему то.
 
_new-rena:
я-я) смотрю второй день. вроде впаривать - основное, но стратегию все равно до конца не придумал пока что... с понталыги чиф и киви сбивают... там не так почему то.
Так закрой их и не смотри)
stranger:
Так закрой их и не смотри)
то что с киви не климатит сам еще раньше заметил), а про чиф Айдлер рассказывал. Жалко конечно, но так и придется по видимому сделать....
