FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 171
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Индикатор в ветке, ты его распроси досконально как это работает, а потом уже тестить)
Почему индикатора нет в осциляторах, ты чего написал?))))
ну, а я картинки показываю последние дни же не всех типов (хотя у меня конечно же есть все четыре), а только где вложили минус вытянутые, т.е. тока ОИ )
Я вот посмотрел историю как скупали контракты пут на 1.56, а сейчас смотрю как их начали впаривать потихоньку пока баранам за ах...но дорого.
Купили за премию 50-200 пп, а теперь кроют по 438)
Почему индикатора нет в осциляторах, ты чего написал?))))
Это был просто творческих порыв ))) Простите меня )))
Во, можешь же когда хочешь, вот теперь можно смотреть и делать выводы, а то сразу - не оценил))))
Я вот посмотрел историю как скупали контракты пут на 1.56, а сейчас смотрю как их начали впаривать потихоньку пока баранам за ах...но дорого.
Купили за премию 50-200 пп, а теперь кроют по 438)
я-я) смотрю второй день. вроде впаривать - основное, но стратегию все равно до конца не придумал пока что... с понталыги чиф и киви сбивают... там не так почему то.
Так закрой их и не смотри)