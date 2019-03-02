FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 174

_new-rena:

последний скрин от Бикуса)))

Как говорится - история для индикатора не актуальна....

А вообще профессор удесетеряет депо в легкую, так что, очень даже может быть, что индик неплох.

там фунт
wild_hedgehog:
там фунт
по ссылке? в посте же ссылка, жмякни. не принимай тока за чистую монету. шутки ради было.
 
_new-rena:
по ссылке? в посте же ссылка, жмякни. не принимай тока за чистую монету. шутки ради было.

да да, я оценил )) думал ты ошибся случайно.

я этот момент имел в виду, что бы не бегать далеко пока на памяти свежо

wild_hedgehog:

да да, я оценил )) думал ты ошибся случайно.

я индикаторами давно уже не пользуюсь, поэтому мне трудно вообще что то в них понять. короче говоря как оценить индикатор, с т.зр. применимости на реал:

1. устойчивый сигнал

2. работает по цене открытия бара

3. не имеет входных параметров

 
_new-rena:

я индикаторами давно уже не пользуюсь, поэтому мне трудно вообще что то в них понять. короче говоря как оценить индикатор, с т.зр. применимости на реал:

1. устойчивый сигнал

2. работает по цене открытия бара

3. не имеет входных параметров

тут я как собака )) в этом индикаторе  пока что  не понятно какие данные он берет вообще,фраза " принцип непробиваемой машки" - мне ничего не говорит ))
wild_hedgehog:
тут я как собака )) в этом индикаторе  пока что  не понятно какие данные он берет вообще,фраза " принцип непробиваемой машки" - мне ничего не говорит ))
это из последних ноу-хау. есть тока здесь))) (вру, но вполне возможно)
 
_new-rena:
это из последних ноу-хау. есть тока здесь))) (вру, но вполне возможно)

Ну что, Рена, так как то?

 

 
_new-rena:
это из последних ноу-хау. есть тока здесь))) (вру, но вполне возможно)
весомый принцип )))))))))
 
wild_hedgehog:
тут я как собака )) в этом индикаторе  пока что  не понятно какие данные он берет вообще,фраза " принцип непробиваемой машки" - мне ничего не говорит ))
Это машка, которую цена не пробивает НИКОГДА)))
 
_new-rena:

... потому что инфа не меняется уже 2-ой день, думал не кажут. ...

Откуда ты эти данные берёшь, которые второй день не меняются? )))
