FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 174
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
последний скрин от Бикуса)))
Как говорится - история для индикатора не актуальна....
А вообще профессор удесетеряет депо в легкую, так что, очень даже может быть, что индик неплох.
там фунт
по ссылке? в посте же ссылка, жмякни. не принимай тока за чистую монету. шутки ради было.
да да, я оценил )) думал ты ошибся случайно.
я этот момент имел в виду, что бы не бегать далеко пока на памяти свежо
да да, я оценил )) думал ты ошибся случайно.
я индикаторами давно уже не пользуюсь, поэтому мне трудно вообще что то в них понять. короче говоря как оценить индикатор, с т.зр. применимости на реал:
1. устойчивый сигнал
2. работает по цене открытия бара
3. не имеет входных параметров
я индикаторами давно уже не пользуюсь, поэтому мне трудно вообще что то в них понять. короче говоря как оценить индикатор, с т.зр. применимости на реал:
1. устойчивый сигнал
2. работает по цене открытия бара
3. не имеет входных параметров
тут я как собака )) в этом индикаторе пока что не понятно какие данные он берет вообще,фраза " принцип непробиваемой машки" - мне ничего не говорит ))
это из последних ноу-хау. есть тока здесь))) (вру, но вполне возможно)
Ну что, Рена, так как то?
это из последних ноу-хау. есть тока здесь))) (вру, но вполне возможно)
тут я как собака )) в этом индикаторе пока что не понятно какие данные он берет вообще,фраза " принцип непробиваемой машки" - мне ничего не говорит ))
... потому что инфа не меняется уже 2-ой день, думал не кажут. ...