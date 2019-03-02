FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 6

Новый комментарий
[Удален]  
Myth63:
1960
1.1951
[Удален]  
IRIP:

Согласен, аналогичная ситуация... Такое было и с USDJPY недавно

121.08
 

Смысла сегодня во всех этих уровнях ноль, в понедельник в горах можно проснуться ниже плинтуса)

Вернее в глубокой ж.., тьфу, пещере рядом с Учителем и Коляном))) 

 
Делайте ваши ставки господа! )
[Удален]  
stranger:

Смысла сегодня во всех этих уровнях ноль, в понедельник в горах можно проснуться ниже плинтуса)

Вернее в глубокой ж.., тьфу, пещере рядом с Учителем и Коляном))) 

21april:
Делайте ваши ставки господа! )

господа, ставки сделаны, господа...

http://www.youtube.com/watch?v=yJimU96c97c

Lubov Uspenskaya. "Gusarskaya ruletka"
Lubov Uspenskaya. "Gusarskaya ruletka"
  • www.youtube.com
This is my video about Civil war in Russia in 1918-1920 years.
 
stranger:

Смысла сегодня во всех этих уровнях ноль, в понедельник в горах можно проснуться ниже плинтуса)

Вернее в глубокой ж.., тьфу, пещере рядом с Учителем и Коляном))) 

 правильно подмечено,по евре топчемся на 2040,потом откат вверх и внизу есть 1875 в вечной мерзлоте)))) но это технически,так что ждем понедельника


 
_new-rena:

господа, ставки сделаны, господа...

http://www.youtube.com/watch?v=yJimU96c97c

Грустные песни у тебя)

https://www.youtube.com/watch?v=-A5BgmOkr58 

Александр Розенбаум - Песня кубанских казаков
Александр Розенбаум - Песня кубанских казаков
  • www.youtube.com
Александр Яковлевич Розенбаум на телеканале "Ля-минор" ведущая Ксения Стриж. (ноябрь 2008 года)
[Удален]  
stranger:

Грустные песни у тебя)

прадеда раскулачили...
 
_new-rena:
прадеда раскулачили...
Это не я 
[Удален]  
stranger:
Это не я 

я бы за чиф выпил через 8 пуков)))

интересно, отпустят чифовары с привязи еврика?

12345678910111213...2119
Новый комментарий