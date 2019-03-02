FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 6
1960
Согласен, аналогичная ситуация... Такое было и с USDJPY недавно
Смысла сегодня во всех этих уровнях ноль, в понедельник в горах можно проснуться ниже плинтуса)
Вернее в глубокой ж.., тьфу, пещере рядом с Учителем и Коляном)))
Делайте ваши ставки господа! )
господа, ставки сделаны, господа...
http://www.youtube.com/watch?v=yJimU96c97c
правильно подмечено,по евре топчемся на 2040,потом откат вверх и внизу есть 1875 в вечной мерзлоте)))) но это технически,так что ждем понедельника
Грустные песни у тебя)
https://www.youtube.com/watch?v=-A5BgmOkr58
Грустные песни у тебя)
прадеда раскулачили...
Это не я
я бы за чиф выпил через 8 пуков)))
интересно, отпустят чифовары с привязи еврика?