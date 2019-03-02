FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1126
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
синичку.
Синички уже все улетели. Кто не успел, тот не поймал. )))
да я не для коллекции)))) одну тока нада)
я сегодня ужо несколько раз прогу правил. ну и вот - открылись такие фишки)
чуток посмотрю и кроссы в ход пойдуть...
И все-таки сумел задавить все ТФ )))
как заработать спред, если не будет баланса между продавцами и покупателями?
послэдний наводящий вопрос?
)
как заработать спред, если не будет баланса между продавцами и покупателями?
послэдний наводящий вопрос?
)
А если я затрудняюсь ответить, тогда тотальный игнор? )))
ты уже ответил - никак) и на уравнивание - 10 минут, не более.
теперь находим регламент котировщика и читаем про 10 минут...
после этого делаем вывод о важности познания объемов, где бы не была исчерпана по ним инфа.
А если я затрудняюсь ответить, тогда тотальный игнор? )))
ты уже ответил - никак) и на уравнивание - 10 минут, не более.
теперь находим регламент котировщика и читаем про 10 минут...
после этого делаем вывод о важности познания объемов, где бы не была исчерпана по ним инфа.
А еще можно просто купить и получить прибыль за счет разницы цены открытия сделки и цены закрытия )))
Спасибо.