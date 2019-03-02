FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1126

_new-rena:
синичку.
Синички уже все улетели. Кто не успел, тот не поймал. )))
tol64:
Синички уже все улетели. Кто не успел, тот не поймал. )))
да я не для коллекции)))) одну тока нада)
 
на GC 500 раздают на халяву, мож надо кому...
 
_new-rena:
да я не для коллекции)))) одну тока нада)
Евро купи и будет синичка)
 
_new-rena:

я сегодня ужо несколько раз прогу правил. ну и вот - открылись такие фишки)

чуток посмотрю и кроссы в ход пойдуть...

И все-таки сумел задавить все ТФ )))
artikul:
И все-таки сумел задавить все ТФ )))

как заработать спред, если не будет баланса между продавцами и покупателями?

послэдний наводящий вопрос?

)

 
_new-rena:

как заработать спред, если не будет баланса между продавцами и покупателями?

послэдний наводящий вопрос?

)

А если я затрудняюсь ответить, тогда тотальный игнор? )))
artikul:
А если я затрудняюсь ответить, тогда тотальный игнор? )))

ты уже ответил - никак) и на уравнивание - 10 минут, не более.

теперь находим регламент котировщика и читаем про 10 минут...

после этого делаем вывод о важности познания объемов, где бы не была исчерпана по ним инфа.

 
artikul:
А если я затрудняюсь ответить, тогда тотальный игнор? )))
Я так вообще не знаю ап чем эта он
 
_new-rena:

ты уже ответил - никак) и на уравнивание - 10 минут, не более.

теперь находим регламент котировщика и читаем про 10 минут...

после этого делаем вывод о важности познания объемов, где бы не была исчерпана по ним инфа.

А еще можно просто купить и получить прибыль за счет разницы цены открытия сделки и цены закрытия )))

Спасибо. 

