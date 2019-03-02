FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 115

Silent:
Тссс... у неё контузия. Поднимать аккуратно.
А фунт могуч)
 
stranger:
Ну. Чай, не бросит милую :-)
 
Нальем еще за тех, кто пал ))) Кто был расчетлив и сметлив ))) За тех, кто фунта покупал ))) За тех, кого унес прилив )))
 
artikul:
Еще выпейте за тех кто сейчас евру не покупает, потом будут плакаль)))
 
Во. Зачистка пошла. Будем.
 
Silent:
Чин-чин )))
 
stranger:
Бесперспективная валютная пара )))
[Удален]  
Silent:

1 А можно по другому? Со своим я хоть примеры по жизни видел. А вот с чужих идей подняться - не доводилось. Только если книжки писАть.

2 Это просто ещё не глубоко копают. Так, взрыхлили.

Вот есть ЦБ. Есть его курс. Пусть 50. Вполне официально в соответствии с законодательством другие банки в стране имеют право торговать по цене 42,5-57,5. (для России).

Вопрос: сколько ликвида пойдёт/попытается пройти не по курсу ЦБ и как это отразится на рынке?

ps эт не вам вопрос, вообще.

Прочитал и не раз...

Я имел ввиду, что любая новая идея не по рынку - в перспективе халявная нажива, потому что не по рынку, а исключительно в карман. В этом граальность идеи.

 

Чтите машку, дети мои ))) Ибо во гресех рожден депозит ваш )))

 

[Удален]  
artikul:

Чтите машку, дети мои ))) Ибо во гресех рожден депозит ваш )))

всё меньше и меньше лишних полосок. Прогресс! График цены - это ужо индюк и по сути неплохой и несущий достаточно инфы для торговли.
