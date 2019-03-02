FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 115
Тссс... у неё контузия. Поднимать аккуратно.
А фунт могуч)
Нальем еще за тех, кто пал ))) Кто был расчетлив и сметлив ))) За тех, кто фунта покупал ))) За тех, кого унес прилив )))
Во. Зачистка пошла. Будем.
Еще выпейте за тех кто сейчас евру не покупает, потом будут плакаль)))
1 А можно по другому? Со своим я хоть примеры по жизни видел. А вот с чужих идей подняться - не доводилось. Только если книжки писАть.
2 Это просто ещё не глубоко копают. Так, взрыхлили.
Вот есть ЦБ. Есть его курс. Пусть 50. Вполне официально в соответствии с законодательством другие банки в стране имеют право торговать по цене 42,5-57,5. (для России).
Вопрос: сколько ликвида пойдёт/попытается пройти не по курсу ЦБ и как это отразится на рынке?
ps эт не вам вопрос, вообще.
Прочитал и не раз...
Я имел ввиду, что любая новая идея не по рынку - в перспективе халявная нажива, потому что не по рынку, а исключительно в карман. В этом граальность идеи.
Чтите машку, дети мои ))) Ибо во гресех рожден депозит ваш )))
