бай лимит на 1,50 по фунту ждет своего часа
канадецбакс уходит в небо
Бесперспективная валютная пара )))
Как я понял, профессор, ваш грааль про "вынос тел" ничего не знает?)))
Взял и евро на 1778, пусть будет)
Чин-чин )))
:-)
Пробьёт?
:-)
А чего это Вы такое нарисовали? )))
А это бакс на часах. Вот этот на днях
Смиритесь, отроки ))) Казнят всех )))
Тех кто "по тренду" в особо извращенной форме)))
Так что, профессор, евру не покупаешь, тьфу, не покупаете?)
Так что, профессор, евру не покупаешь?)