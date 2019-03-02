FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 116

Ну что ж. Приступим к обработке хистори по СМЕ...
 

бай лимит на 1,50 по фунту ждет своего часа

канадецбакс уходит в небо

 
artikul:
Бесперспективная валютная пара )))

Как я понял, профессор, ваш грааль про "вынос тел" ничего не знает?)))

Взял и евро на 1778, пусть будет) 

 
stranger:
Как я понял, профессор, ваш грааль про "вынос тел" ничего не знает?)))
Ваша правда, ничего не знает ))) Чистая фрустрация головного мозга ))) За эпидермис бокал сей )))
 
artikul:
Чин-чин )))

:-)

Пробьёт?


 
Silent:

:-)

Пробьёт?


А чего это Вы такое нарисовали? )))
 
Смиритесь, отроки ))) Казнят всех ))) 
 
artikul:
А чего это Вы такое нарисовали? )))

А это бакс на часах. Вот этот на днях


 
artikul:
Смиритесь, отроки ))) Казнят всех ))) 

Тех кто "по тренду" в особо извращенной форме))) 

Так что, профессор, евру не покупаешь, тьфу, не покупаете?) 

 
stranger:

Тех кто "по тренду" в особо извращенной форме))) 

Так что, профессор, евру не покупаешь?) 

Вчера смотрел триллер и много пил с женщиной ))) Всю ночь снились бычьи радикалы ))) Метался в пеленках )))
