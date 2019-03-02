FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1124

Новый комментарий
 
Есть целый час, чтобы умыть лицо, помазать волосы маслом и приготовится к продаже евры )))
[Удален]  
artikul:
Есть целый час, чтобы умыть лицо, помазать волосы маслом и приготовится к продаже евры )))

согласен, а может и больше.

ну ты же знаешь, что не всё так просто, чтобы стратегия вАльнулась...

СМЕ то понял хоть, что за фишка и её задача в чём? если НЕТ, не расскажу.

 
_new-rena:

согласен, а может и больше.

ну ты же знаешь, что не всё так просто, чтобы стратегия вАльнулась...

СМЕ то понял хоть, что за фишка и её задача в чём? если НЕТ, не расскажу.

Рассказывай 
 
_new-rena:

согласен, а может и больше.

ну ты же знаешь, что не всё так просто, чтобы стратегия вАльнулась...

СМЕ то понял хоть, что за фишка и её задача в чём? если НЕТ, не расскажу.

Смилуйся ))) Не дай помереть дурой )))
 
_new-rena:

...

СМЕ то понял хоть, что за фишка и её задача в чём? если НЕТ, не расскажу.

Если ДА, тоже не расскажешь, а если расскажешь, то не то.

Чтобы что-то рассказать, нужно самому это что-то понять. ))) 

[Удален]  
tol64:

Если ДА, тоже не расскажешь, а если расскажешь, то не то.

Чтобы что-то рассказать, нужно самому это что-то понять. ))) 

вижу - научился понимать чуток. если ДА - тоже смысла нет)))

звучал наводящий вопрос о структуре форекс, не более.

 
_new-rena:

вижу - научился понимать чуток. если ДА - тоже смысла нет)))

звучал наводящий вопрос о структуре форекс, не более.

Так ты Артикулу рассказывать будешь или наводящие вопросы задавать?))))
 
stranger:
а че это за Джамалунгмы?
 
_new-rena:

вижу - научился понимать чуток. ...

Что-то я пока не вижу, что ты научился понимать даже чуток. Много времени на форум наверное тратишь. )))
 
Lesorub:
а че это за Джамалунгмы?
Это родные горы Учителя.... да не истощится ЕГО памм... и тропинку нарисовал, по которой ОН за грибами ..
1...111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131...2119
Новый комментарий