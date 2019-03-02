FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1124
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть целый час, чтобы умыть лицо, помазать волосы маслом и приготовится к продаже евры )))
согласен, а может и больше.
ну ты же знаешь, что не всё так просто, чтобы стратегия вАльнулась...
СМЕ то понял хоть, что за фишка и её задача в чём? если НЕТ, не расскажу.
согласен, а может и больше.
ну ты же знаешь, что не всё так просто, чтобы стратегия вАльнулась...
СМЕ то понял хоть, что за фишка и её задача в чём? если НЕТ, не расскажу.
согласен, а может и больше.
ну ты же знаешь, что не всё так просто, чтобы стратегия вАльнулась...
СМЕ то понял хоть, что за фишка и её задача в чём? если НЕТ, не расскажу.
...
СМЕ то понял хоть, что за фишка и её задача в чём? если НЕТ, не расскажу.
Если ДА, тоже не расскажешь, а если расскажешь, то не то.
Чтобы что-то рассказать, нужно самому это что-то понять. )))
Если ДА, тоже не расскажешь, а если расскажешь, то не то.
Чтобы что-то рассказать, нужно самому это что-то понять. )))
вижу - научился понимать чуток. если ДА - тоже смысла нет)))
звучал наводящий вопрос о структуре форекс, не более.
вижу - научился понимать чуток. если ДА - тоже смысла нет)))
звучал наводящий вопрос о структуре форекс, не более.
вижу - научился понимать чуток. ...
а че это за Джамалунгмы?