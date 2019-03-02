FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1183

Spekul:
Ну что покатаемся сегодня к лоу по евре и фунту?))
 
iIDLERr:
Старый запретил кисточкой сильно размахивать
да знаю, но Европе  зачем сейчас сильный евро, когда там опа... к паритету... там самое место евре
 
И кто сказал что Ubuntu ни когда не зависает. Ubuntu кроме того как висеть, больше ни чего не делает!
 
Spekul:
не все сразу, покалбаситься надыть, попутчиков в другой поезд пересадить. еще опционы поправить, а то оставим Стрэнжа без Джемисона.
 
Speculator_:
Вывод напрашивается сам собой. Почему Ubuntu бесплатное, потому что за деньги его не кто не купит.
 
Speculator_:
Бубунту новую наворотили еще почище Мелкомягких!!! Нужно железе мощное!!! Либо ставь XUbuntu - будет все летать!!!
 
mmmoguschiy:
Спасибо!
 
фунт на уровне, лунь на уровне - самые входы...
 
Lesorub:
на уровне чего?
 
mmmoguschiy:
а хрен его знает...
