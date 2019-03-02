FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1182

Lesorub:

не нужно нам ничего...


Ты не чтишь Учителя(((

https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1181#comment_1450679 

stranger:
Не надо так махать кисточкой, на следующую неделю диапазоны будут очень узкие))))

О!
Ishim:

канадец у меня намного лучше получается ))))) (а с фунтом интересно наблюдать как вы до упора не туда)))))) - фунт весь ваш) 

всё что выше 1.29 засол. зоны внизу 1,2040+-60;  1,1500+-20;    и самый вкусный 1,0530 +-20 а то и ниже.
stranger:
Не надо так махать кисточкой, на следующую неделю диапазоны будут очень узкие))))
ну не особо =) у фунта 270 у евры 250 (хотя для евры да, это узко) кадик 160, ауди тоже.. я бы не сказал что сильно сузили.
 
Myth63:
ну не особо =) у фунта 270 у евры 250 (хотя для евры да, это узко) кадик 160, ауди тоже.. я бы не сказал что сильно сузили.

У меня кадик 180пп


 
chepikds:

У меня кадик 180пп


а что такого страшного на .2653?
 
iIDLERr:
а что такого страшного на .2653?
Аттрактор.
 
chepikds:
Аттрактор.
Ну что покатаемся сегодня к лоу по евре и фунту?))
 
      лоу...
 
Spekul:
Ну что покатаемся сегодня к лоу по евре и фунту?))
Старый запретил кисточкой сильно размахивать
