FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1182
не нужно нам ничего...
Ты не чтишь Учителя(((
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1181#comment_1450679
Не надо так махать кисточкой, на следующую неделю диапазоны будут очень узкие))))
О!
канадец у меня намного лучше получается ))))) (а с фунтом интересно наблюдать как вы до упора не туда)))))) - фунт весь ваш)
Не надо так махать кисточкой, на следующую неделю диапазоны будут очень узкие))))
ну не особо =) у фунта 270 у евры 250 (хотя для евры да, это узко) кадик 160, ауди тоже.. я бы не сказал что сильно сузили.
У меня кадик 180пп

а что такого страшного на .2653?
Аттрактор.
Ну что покатаемся сегодня к лоу по евре и фунту?))