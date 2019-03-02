FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1181

Новый комментарий
 
stranger:
И по фунту Миф прав был - 5350-54.

что по евре, что по фунту нарисовали цели и туда и сюда...

что будет отработано первыми - КУКЛ знает

предположу по Евре (а фунт продан от хая пятницы):


 
Lesorub:

что по евре, что по фунту нарисовали цели и туда и сюда...

что будет отработано первыми - КУКЛ знает

предположу по Евре (а фунт продан от хая пятницы):


Торговать будешь тоже туда и сюда одновременно?)))
 
Ishim:
почему был может и не был. (да ладно вам коррекция закончилась - фунт то же вниззз)
Был прав. Может не катит)
 
stranger:
Торговать будешь тоже туда и сюда одновременно?)))

судя по вышим стрелкам в колопутной ветке да, и туда и сюда...

у меня нарисованы продажи...

 
Lesorub:

судя по вышим стрелкам в колопутной ветке да, и туда и сюда...

у меня нарисованы продажи...

А ты хотел, чтобы я сказал конкретную цену входа в сделку и цель?)))) Так сказал - этого больше не будет)

Хотя и могу риэлтайм сказать где бай или селл и до куда. 

 

 
stranger:
Был прав. Может не катит)
неее фунта рисовать не буду - пусть у вас катит )))
 
Ishim:
неее фунта рисовать не буду - пусть у вас катит )))

Ты не таво, опять отроков без напутствия оставишь, рисуй)))))

Там в твоей ветке уже и мыши подохли) 

 
stranger:

Ты не таво, опять отроков без напутствия оставишь, рисуй)))))

Там в твоей ветке уже и мыши подохли) 

канадец у меня намного лучше получается ))))) (а с фунтом интересно наблюдать как вы до упора не туда)))))) - фунт весь ваш) 

 
Ishim:

канадец у меня намного лучше получается ))))) (а с фунтом интересно наблюдать как вы до упора не туда)))))) - фунт весь ваш) 

Не надо так махать кисточкой, на следующую неделю диапазоны будут очень узкие))))
 
stranger:

А ты хотел, чтобы я сказал конкретную цену входа в сделку и цель?)))) Так сказал - этого больше не будет)

Хотя и могу риэлтайм сказать где бай или селл и до куда. 

 

не нужно нам ничего...


