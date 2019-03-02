FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1181
И по фунту Миф прав был - 5350-54.
что по евре, что по фунту нарисовали цели и туда и сюда...
что будет отработано первыми - КУКЛ знает
предположу по Евре (а фунт продан от хая пятницы):
почему был может и не был. (да ладно вам коррекция закончилась - фунт то же вниззз)
Торговать будешь тоже туда и сюда одновременно?)))
судя по вышим стрелкам в колопутной ветке да, и туда и сюда...
у меня нарисованы продажи...
А ты хотел, чтобы я сказал конкретную цену входа в сделку и цель?)))) Так сказал - этого больше не будет)
Хотя и могу риэлтайм сказать где бай или селл и до куда.
Был прав. Может не катит)
неее фунта рисовать не буду - пусть у вас катит )))
Ты не таво, опять отроков без напутствия оставишь, рисуй)))))
Там в твоей ветке уже и мыши подохли)
канадец у меня намного лучше получается ))))) (а с фунтом интересно наблюдать как вы до упора не туда)))))) - фунт весь ваш)
не нужно нам ничего...