FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1180
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Глядите, акций больше не будет.
да они нам и не треба, акции...
да они нам и не треба, акции...
Молодца, значит разобралась вместо того, чтобы гадать как отроки)
от ить стервятник, нашел-таки невинную душу, давай теперь, глумись...)))
Мне лично пох )))Я сам тут рисунки выставлял и стрелками показывал свое мнение по рынку ...И рост фунта и евро по графику определял для себя лично и мог был все это обьяснить конечно на чем основаны мои решения ..Только и вы не верите в то что по графику можно торговать ...Так что и говорить нечего
аналогично, от 1.02 буду следующую коррекцию ждать. (да некоторые на велосипеде не умеют кататься - обходятся не умирают)
не понял я, ты за белых или за зеленых?
аналогично, от 1.02 буду следующую коррекцию ждать. (да некоторые на велосипеде не умеют кататься - обходятся не умирают)
А 1050-11 не будешь ждать?)
/go?link=https://www.forexdengi.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=12281448&viewfull=1[hash]post12281448
А 1050-11 не будешь ждать?)
1.13 коррекционный уровень - был - но что то не срослось (технически не получилось )))))
И по фунту Миф прав был - 5350-54.