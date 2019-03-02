FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1180

stranger:
Глядите, акций больше не будет.

да они нам и не треба, акции...


 
не понял я, ты за белых или за зеленых?
 
stranger:
Молодца, значит разобралась вместо того, чтобы гадать как отроки)
от ить стервятник, нашел-таки  невинную душу, давай теперь, глумись...)))
 
Она наоборот молодец, всегда замечал, что умеет думать.
 
azfaraon:
Мне лично пох )))Я сам тут рисунки выставлял и стрелками показывал свое  мнение по рынку ...И рост фунта и евро по графику определял для себя лично  и мог был все это обьяснить конечно на чем основаны мои решения ..Только и вы не верите  в то что по графику можно торговать ...Так что и говорить нечего 

аналогично, от 1.02 буду следующую коррекцию ждать.  (да некоторые на велосипеде не умеют кататься - обходятся не умирают)

 
за Питерских...
 
А 1050-11 не будешь ждать?)

/go?link=https://www.forexdengi.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=12281448&viewfull=1[hash]post12281448 

 
1.13 коррекционный уровень - был - но что то не срослось  (технически не получилось )))))
 
И по фунту Миф прав был - 5350-54.
 
почему был может и не был. (да ладно вам коррекция закончилась - фунт то же вниззз)
