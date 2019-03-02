FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1178

Накиньте)))

Илья, это для тебя все эти черточки одинаковые, потому что ты не понимаешь, что они показывают и не понимаешь почему одни цена даже не замечает, а другие как стена) 

 
stranger:

цена как стена...


 
Lesorub:

гы-гы
 
stranger:
Lesorub:
Илья, гуси говорят га-га, курочка ко-ко, качечка кря-кря, шо ж тебе все объяснять то надо)))
 
stranger:
Lesorub:

Илья, ты же не маленький, я подсказал вам где и что копать, даже лопату дал, так что если есть интерес копайте, а на нет ...., сам знаешь.
 
stranger:
давайте фунта для сравнения на понедельник глянем...
 

а чо там глядеть... стока народу кинули... кто ж спасать их будет....

Стрэнж,  роман с серебром получается? 

 
Lesorub:
давайте фунта для сравнения на понедельник глянем...
Глядите, акций больше не будет.
