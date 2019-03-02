FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1178
Накиньте)))
Илья, это для тебя все эти черточки одинаковые, потому что ты не понимаешь, что они показывают и не понимаешь почему одни цена даже не замечает, а другие как стена)
цена как стена...
гы-гы
Илья, гуси говорят га-га, курочка ко-ко, качечка кря-кря, шо ж тебе все объяснять то надо)))
эт смотря сколь напиться из копытца...
загагыкаешь
Илья, ты же не маленький, я подсказал вам где и что копать, даже лопату дал, так что если есть интерес копайте, а на нет ...., сам знаешь.
а чо там глядеть... стока народу кинули... кто ж спасать их будет....
Стрэнж, роман с серебром получается?
давайте фунта для сравнения на понедельник глянем...