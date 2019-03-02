FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1177
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А тем временем уже настал конец дня и нарисовались палки вверх. В противоположную сторону тем, которые вчера нарисовались вниз. )))
Это вечная трагедия отроков))) Возьми теперь разберись в какую сторону эти палки
Учитель сказал что это диски, у НЕГО своеобразная фантазия)))
И Илья где то пропал со своими покупками луня и продажами ауди(
В общем, опять жесткий шпокинг получился, но сегодня медленно, не спеша))))
А тем временем уже настал конец дня и нарисовались палки вверх. В противоположную сторону тем, которые вчера нарисовались вниз. )))
Это вечная трагедия отроков))) Возьми теперь разберись в какую сторону эти палки
Это вечная трагедия отроков))) Возьми теперь разберись в какую сторону эти палки
баи, надеюсь, прикрыли?
1.03... на горизонте...
фунтик:
баи, надеюсь, прикрыли?
1.03... на горизонте...
баи, надеюсь, прикрыли?
1.03... на горизонте...
фунтик:
Так вчера же палки и на фунтике были вниз, просто сегодня вверх. А как же "цели не изменились" ? )))
Депо меняется, цели нет))))
Так вчера же палки и на фунтике были вниз, просто сегодня вверх. А как же "цели не изменились" ? )))
и что с того? нарисовали нижние, а с исходом сегодняшнего дня нарисуют верхние цели
какие будут отработаны первыми, узнаем на неделе...
накиньте колопуты, получите тоже самое