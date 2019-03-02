FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1177

tol64:
А тем временем уже настал конец дня и нарисовались палки вверх. В противоположную сторону тем, которые вчера нарисовались вниз. )))

Это вечная трагедия отроков))) Возьми теперь разберись в какую сторону эти палки 

 

 
stranger:

Учитель сказал что это диски, у НЕГО своеобразная фантазия)))

И Илья где то пропал со своими покупками луня и продажами ауди( 

В общем, опять жесткий шпокинг получился, но сегодня медленно, не спеша)))) 

все будет хорошо, я это точно знаю...
 
цели от этого не изменились...
 
 "Adidas" на костюм )
 
баи, надеюсь, прикрыли?

1.03... на горизонте...

фунтик:


 
Да не, не надейся)))
 
фунтик:

Так вчера же палки и на фунтике были вниз, просто сегодня вверх. А как же "цели не изменились" ? )))
 
Депо меняется, цели нет))))
 
Звучит! Хороший слоган. )))
 
tol64:
Так вчера же палки и на фунтике были вниз, просто сегодня вверх. А как же "цели не изменились" ? )))

и что с того? нарисовали нижние, а с исходом сегодняшнего дня нарисуют верхние цели

какие будут отработаны первыми, узнаем на неделе...

накиньте колопуты, получите тоже самое

