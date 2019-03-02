FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1176
продолжайте троллить...
Немного устал... (
Устал то устал, ты глянь как за эту неделю поредели наши ряды, сколько отроков пропало))))
Учитель, пора тебе новую паству набирать, торгующих от балды))))
Что то Джины давно не видел, куда пропала?
это твоя интерпретация (помнишь теорию тебе объяснял - пойдёт любой бред - лишь бы по нему цена пошла), это было на всех парах, а коррекция давно намечалась - от 1.04 потом 1.02 потом взяли и на новости пошли.
Ну не влияют новости на цену, если конечно, это что не сверхчрезвычайное, а такие как ставки, нонфармы, это муйня все, туды-сюды и дальше куда хотели. Я же тебе еще до новостей говорил, что 02 твоих скоро не будет. Вот видишь синенькая? Это паритет и всем хорошо когда цена возле нее, но хочется еще лучше)))) Вот сейчас цена уперлась в хай июньского контракта, а на нем бабелей мнооооооогоооо, нах ее сегодня выше пускать, помурыжат да и бросят где есть)
Будут "рожки" )
Учитель сказал что это диски, у НЕГО своеобразная фантазия)))
И Илья где то пропал со своими покупками луня и продажами ауди(
В общем, опять жесткий шпокинг получился, но сегодня медленно, не спеша))))
Вот и ауди на подходе к 7810, а там 50% деньгов, так что шоу заканчиается на сегодня. Кукл устал.