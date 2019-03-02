FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1148
ты фунт продал на 49?
Не, я не больной) Куда ты хочешь чтоб я его продал? Один вчера тут уже продавал)))
4 фиги вниз ему светит 0от 49, у тебя тоже отмечена там эта зона 4500-4550
Три может, но если крошки со стола подбирать, то можно по рукам получить)))) Вчера вам это наглядно продемонстрировали, но урок впрок не пошел, впрочем как всегда)
думаю про вчерашнее падение бакса можно уже забыть, да и рынок скоро про него забудет
и там вспомнят про фунт, можем и 43 зацепить
1.43 маячит по фунту, я бы сейчас его не рискнул покупать...
Согласен со Спекулем...
Дык продайте и сидите, проблем то))) Одному неделю говорил, что с продажами играться опасно, он только дакал да умничал, теперь история повторяется)))
По моему достаточно только глянуть, чтобы желание продавать пропало сразу)
от 1.5150 надо было продавать))))) А сейчас курить надо!
Пусть рвутся. Значит так нужно. ))
Интересно вот на чем основано это мнение о продажах, не раз тут просил хоть как то обосновать мнение и не одного, но так ничего внятного и не услышал)
Суперсекретные тс не хотят раскрывать)))