вчерашнее землетрясение подчистило депозиты...
мы наблюдаеи остатки былой роскоши)
Если бы ты сказал, что ОН в + вышел, а так)
я пристально слежу за ЕГО счетом, потому что крайне надеюсь на ЕГО успех.
вчера в начале дня у НЕГО было 39%, сегодня утром уже 38.7, а щас чо та 39.3....
цена видимо флетует, два дня как ужо....
Да я уже и не надеюсь))) Была надежда когда от -20% начал подниматься, потом неделю не заглядывал, зашел, смотрю, а там -40, в общем, капут)
stranger
ты как-то писал, что торгуешь и анализируешь полтора инструмента. у мну немного более. я недавно обратил внимание, что четче всего моим сигналам соответствует серебро, как бы это ни казалось странным. к тому же оно проверяемо рыжьем. может глянешь с высот своих парадигм?
Серебро попробую, золото там полный ахтунг)
у меня ордера на золоте. а решения на серебре.) стар я стал и ссыклив.))
Только ОН ничего не боится
