FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1147

Новый комментарий
 
_new-rena:

вчерашнее землетрясение подчистило депозиты...

мы наблюдаеи остатки былой роскоши)

Нех продавать где попало)
[Удален]  
stranger:

Если бы ты сказал, что ОН в +  вышел, а так)

я пристально слежу за ЕГО счетом, потому что крайне надеюсь на ЕГО успех.

вчера в начале дня у НЕГО было 39%, сегодня утром уже 38.7, а щас чо та 39.3....

цена видимо флетует, два дня как ужо....

 
_new-rena:

я пристально слежу за ЕГО счетом, потому что крайне надеюсь на ЕГО успех.

вчера в начале дня у НЕГО было 39%, сегодня утром уже 38.7, а щас чо та 39.3....

цена видимо флетует, два дня как ужо....

Да я уже и не надеюсь))) Была надежда когда от -20% начал подниматься, потом неделю не заглядывал, зашел, смотрю, а там -40, в общем, капут)
[Удален]  
stranger:
Да я уже и не надеюсь))) Была надежда когда от -20% начал подниматься, потом неделю не заглядывал, зашел, смотрю, а там -40, в общем, капут)
39,2)))
 

stranger

ты как-то писал, что торгуешь и анализируешь полтора инструмента. у мну немного более. я недавно обратил внимание, что четче всего моим сигналам соответствует серебро, как бы это ни  казалось странным. к тому же оно проверяемо рыжьем. может глянешь с высот своих парадигм? 

 
iIDLERr:

stranger

ты как-то писал, что торгуешь и анализируешь полтора инструмента. у мну немного более. я недавно обратил внимание, что четче всего моим сигналам соответствует серебро, как бы это ни  казалось странным. к тому же оно проверяемо рыжьем. может глянешь с высот своих парадигм? 

Серебро попробую, золото там полный ахтунг)
 
stranger:
Серебро попробую, золото там полный ахтунг)
у меня ордера на золоте. а решения на серебре.) стар я стал и ссыклив.))
 
iIDLERr:
у меня ордера на золоте. а решения на серебре.) стар я стал и ссыклив.))
Только ОН ничего не боится 
 
stranger:
Только ОН ничего не боится 
ты фунт продал на 49?
 
stranger:
Только ОН ничего не боится 
недавно узнал, что львам на шведском гербе, по просьбе местных лесбиянок, отрезали гениталии. раньше они тоже ничего не боялись.
1...114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154...2119
Новый комментарий