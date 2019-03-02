FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1032

Новый комментарий
 
artikul:
Иди шаблон рисуй, кинолог )))
Да я шучу ))))) продавай продавай! 
 
Lesorub:
Ена реАльно доставит много кайфа...
купи евро/ену - она тебя застрелит профитом )))) 
 
Ishim:
Да я шучу ))))) продавай продавай! 
F9 - самая незаляпанная клавиша на клавиатуре )))
[Удален]  
tuma88:

а где  это ?
киньте мне   .
спасибо !
не знаю, прочитал ты или нет на предыдущей страничке, ссылка в личке)
 
artikul:
F9 - самая незаляпанная клавиша на клавиатуре )))
а кто там? 
 
Ishim:
купи евро/ену - она тебя застрелит профитом )))) 

а как же я его тратить буду?

да с Фунта набежит к утру...

 
Ishim:
а кто там? 
Это интимный вопрос )))
[Удален]  
Ishim:
а кто там? 
"мёдом" намазано, попробуй тронь F9-ку....))) полный интим)
 
artikul:
Это интимный вопрос )))
ничто не предвещало беды - тихо мирно жужжала прога....
[Удален]  
Стренж сегодня, красава) точняк не пробило фунтяру.
1...102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039...2119
Новый комментарий