FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1031

Новый комментарий
 
Ishim:
ему не хватает рычага! и он перевернёт форекс!

Ладно, писать теперь буду реже, завтра в село, дохлый модем, все прелести жизни) 

 Читай внимательно ))) Коррекции не будет )))

 
tuma88:

у меня раздвинуто на 0.9800  по профурсетке .



Спасибо !
У меня 04385 сейчас ))) Тейк стал дергаться вверх-вниз, может это уже дно? )))
 
_new-rena:
ок. картина теперь полная. скора напишу, когда трейдун из меня выпрыгнет и запрыгнет муза)

так у тебя же прога, какой такой трейдун?


[Удален]  
Lesorub:

так у тебя же прога, какой такой трейдун?


у меня такое золотишко валяется???? щас гляну.... да я тогда спать не буду...
 
artikul:

Ладно, писать теперь буду реже, завтра в село, дохлый модем, все прелести жизни) 

 Читай внимательно ))) Коррекции не будет )))

на демо уже полтора косаря! вот что делают не успеешь зайти.. 

 

да правильно говоришььь откуда там девки (((( 

 
artikul:
У меня 04385 сейчас ))) Тейк стал дергаться вверх-вниз, может это уже дно? )))
а как же прога!? - смажь её маслёнкой
 
_new-rena:
те же грабли))) вот индексы пока что приятно удивляют. кстати индюк (платный) недавно бросили тут на форуме беспл, т.к. чо та тама не работает. я посмотрел с понтом помочь человеку, а он оказался рабочим, вот и сляпал на нём сову)))

а где  это ?
киньте мне   .
спасибо !
 
Ishim:
а как же прога!? - смажь её маслёнкой
Иди шаблон рисуй, кинолог )))
 
Ishim:

на демо уже полтора косаря! вот что делают не успеешь зайти.. 

 


Ена реАльно доставит много кайфа...
[Удален]  
tuma88:

а где  это ?
киньте мне   .
спасибо !
вычистили там всё. тока что проверил. название тока могу. тут.
1...102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038...2119
Новый комментарий