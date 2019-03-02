FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1031
ему не хватает рычага! и он перевернёт форекс!
Ладно, писать теперь буду реже, завтра в село, дохлый модем, все прелести жизни)
Читай внимательно ))) Коррекции не будет )))
у меня раздвинуто на 0.9800 по профурсетке .
Спасибо !
ок. картина теперь полная. скора напишу, когда трейдун из меня выпрыгнет и запрыгнет муза)
так у тебя же прога, какой такой трейдун?
на демо уже полтора косаря! вот что делают не успеешь зайти..
да правильно говоришььь откуда там девки ((((
У меня 04385 сейчас ))) Тейк стал дергаться вверх-вниз, может это уже дно? )))
те же грабли))) вот индексы пока что приятно удивляют. кстати индюк (платный) недавно бросили тут на форуме беспл, т.к. чо та тама не работает. я посмотрел с понтом помочь человеку, а он оказался рабочим, вот и сляпал на нём сову)))
а где это ?
киньте мне .
спасибо !
а как же прога!? - смажь её маслёнкой
