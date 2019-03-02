FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1033

Новый комментарий
[Удален]  
Ishim:
купи евро/ену - она тебя застрелит профитом )))) 
я в разворот пока что не хочу.... пусчай лучше стреляет в сердце)
 
artikul:
У меня 04385 сейчас ))) Тейк стал дергаться вверх-вниз, может это уже дно? )))
про  1.0440  вчера говорилось. (хорошее место).

и тут  сходится



но нет подтверждения ангулированной машкой !

и Айдлер про "паритет" напоминает.Только что  считать  паритетом ? 1.00 или  1.04.

Если  порассуждать,то  так  резко  развороты не  делаются. Надо  как  на 1,3900  было.(нудное стояние на месте).

Поэтому....ранее 1.0270 нечего  дёргаться.

спасибо  авторам индикаторов изображённых на  рисунке !
[Удален]  
tuma88:
про  1.0440  вчера говорилось. (хорошее место).

личку смотрел?

паритет - всегда 1,0000000

 
Ishim:
ничто не предвещало беды - тихо мирно жужжала прога....
А потом Артикуль ее, как всегда выключил на ночь, и пошел спать )))
 
_new-rena:
личку смотрел?

открываю.
спасибо !

(нагнал таинственности ))))))))))))))))
 
artikul:
А потом Артикуль ее, как всегда выключил на ночь, и пошел спать )))

а не ошибся ли ты ордером? (всё ли ты проверил? - свет газ вода сигнализация сейф)

доп. утром Артикуль проснулся без "штанов" - тьфу ты у мну же демо - приснится же такое ...))))

 

сильно, но спред не развернули, мож завтра...


[Удален]  
Lesorub:

сильно, но спред не развернули, мож завтра...

всё тока начинается) Айдлер прав.
 
stranger:

 А до того можно только языки чесать.

 

Чувак  тоже  дно  ущупал .
Может  перерисуется  ещё .
вероятная цель снижения пары 1,0788, максимальная - 1,0475 - 1,0411

и  так  сходится , и другим  методом тоже .

Заинтриговали  дном . !!!!!!!!!!!!

спасибо !
 
Ishim:

а не ошибся ли ты ордером? (всё ли ты проверил? - свет газ вода сигнализация сейф)

доп. утром Артикуль проснулся без "штанов" - тьфу ты у мну же демо - приснится же такое ...))))

А ты в штанах  что ли просыпаешься? )))
1...102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040...2119
Новый комментарий