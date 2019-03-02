FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1033
купи евро/ену - она тебя застрелит профитом ))))
У меня 04385 сейчас ))) Тейк стал дергаться вверх-вниз, может это уже дно? )))
и тут сходится
но нет подтверждения ангулированной машкой !
и Айдлер про "паритет" напоминает.Только что считать паритетом ? 1.00 или 1.04.
Если порассуждать,то так резко развороты не делаются. Надо как на 1,3900 было.(нудное стояние на месте).
Поэтому....ранее 1.0270 нечего дёргаться.
спасибо авторам индикаторов изображённых на рисунке !
про 1.0440 вчера говорилось. (хорошее место).
паритет - всегда 1,0000000
ничто не предвещало беды - тихо мирно жужжала прога....
личку смотрел?
открываю.
спасибо !
(нагнал таинственности ))))))))))))))))
А потом Артикуль ее, как всегда выключил на ночь, и пошел спать )))
а не ошибся ли ты ордером? (всё ли ты проверил? - свет газ вода сигнализация сейф)
доп. утром Артикуль проснулся без "штанов" - тьфу ты у мну же демо - приснится же такое ...))))
сильно, но спред не развернули, мож завтра...
А до того можно только языки чесать.
Может перерисуется ещё .
и так сходится , и другим методом тоже .
Заинтриговали дном . !!!!!!!!!!!!
спасибо !
