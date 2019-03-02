FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1034
А ты в штанах что ли просыпаешься? )))
паритет - всегда 1,0000000
а может 0.9900 ? или 0.9800
всегда есть погрешность.
а может 0.9900 ? или 0.9800
тут за день так накувыркаешься.... он имел ввиду семейные штаны)
Ишим, в чуйке тебе не откажешь )))
Зырь, бычий радикал зелененький ))) По энергетике покупки, по осцилятору продажи ))) Прога отказалась от тейка, перевела все ордера в бу и удалила селовые лимитники ))) Если осциллятор покажет покупки - пойдем вверх )))
а может трусы ?
Слюшай! а прога то умнее тебя - не такая настырная, а штаны были трейдерские ))))))))))))))
