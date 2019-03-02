FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1034

artikul:
А ты в штанах  что ли просыпаешься? )))
тут за день так накувыркаешься.... он имел ввиду семейные штаны)
 
_new-rena:


паритет - всегда 1,0000000

всегда есть  погрешность.
а может 0.9900 ? или 0.9800

спасибо !
tuma88:
всегда есть  погрешность.
а может 0.9900 ? или 0.9800

спасибо !
вот чиф шёл к паритету. сдаётся мне, что погрешность можно по нему и прикинуть
 
_new-rena:
тут за день так накувыркаешься.... он имел ввиду семейные штаны)
а может   трусы ?

спасибо !
 

Ишим, в чуйке тебе не откажешь )))

Зырь, бычий радикал зелененький ))) По энергетике покупки, по осцилятору продажи ))) Прога отказалась от тейка, перевела все ордера в бу и удалила селовые лимитники ))) Если осциллятор покажет покупки - пойдем вверх )))

 

tuma88:
а может   трусы ?

спасибо !
естественно)
 
artikul:

Ишим, в чуйке тебе не откажешь )))

Зырь, бычий радикал зелененький ))) По энергетике покупки, по осцилятору продажи ))) Прога отказалась от тейка, перевела все ордера в бу и удалила селовые лимитники ))) Если осциллятор покажет покупки - пойдем вверх )))

 

Слюшай! а прога то умнее тебя - не такая настырная, а штаны были трейдерские ))))))))))))))
Ishim:
Слюшай! а прога то умнее тебя - не такая настырная, а штаны были трейдерские ))))))))))))))
с надписью MetaSoft4 )
 
artikul:

Ишим, в чуйке тебе не откажешь )))

Зырь, бычий радикал зелененький ))) По энергетике покупки, по осцилятору продажи ))) Прога отказалась от тейка, перевела все ордера в бу и удалила селовые лимитники ))) Если осциллятор покажет покупки - пойдем вверх )))

 

не связывайся с радикалами - прирежут (((
 
а тем временем  прошмантовка  пробила  локальный лой

