FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1023

stranger:
А я выше 5260 не видел продают или не продают.
ну плохо это. можно капусту рубать по всему рынку
 
_new-rena:
Ты когда ко мне в гости зайдешь, забыл как меня зовут?

Вещаешь ты ни о чём и звать тебя никак. )))

 
Ishim:
так думаешь не будет запланированного отката? (вверх ^)
Это будет не откат, а ангуляция машки )))
 
yurchenko:
Те кто рубают тут каждый день по всему рынку придут к Коляну, лучше редко и много.

На 5250-53 была средина диапазоа и хз что они там делают пока из него не выйдут. 

 
artikul:
Чего тебя за маты не банят?)))
 
_new-rena:
нех тогда трындеть на мои посты. иди покашляй в тубике)))
На твои посты нужно иногда отвечать и полезно для других. Чтобы снизить уровень бреда с твоей стороны. Ты тогда хоть немного успокаиваешься и приходишь в себя. )))
 
stranger:
я не пипсу имел ввиду
 
artikul:
артикул, ты лучше расскажи чё нового нарыл... а то как то скучно стало без всяких вкусняшек...

я так все, теперь между двух своих "берез" хожу и более пока ничего не хочу...

 
artikul:
На счёт машки согласен! вешаешь на Д1 (МА - 38-40) и пока не пересекёт не торгуешь в другую сторону. (вот и весь грааль)
artikul:
365 граалей в год )))
артикуль, я же не делаю копии старых, котрые норм. пашут))) прОцент и скука - тока это побуждает.... иногда люди просят помочь, помогаю беспл. и снова чо нибудь старенькое пробую по новому.
