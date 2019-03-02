FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1023
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А я выше 5260 не видел продают или не продают.
Ты когда ко мне в гости зайдешь, забыл как меня зовут?
Вещаешь ты ни о чём и звать тебя никак. )))
так думаешь не будет запланированного отката? (вверх ^)
ну плохо это. можно капусту рубать по всему рынку
Те кто рубают тут каждый день по всему рынку придут к Коляну, лучше редко и много.
На 5250-53 была средина диапазоа и хз что они там делают пока из него не выйдут.
Это будет не откат, а ангуляция машки )))
нех тогда трындеть на мои посты. иди покашляй в тубике)))
Те кто рубают тут каждый день по всему рынку придут к Коляну, лучше редко и много.
Это будет не откат, а ангуляция машки )))
артикул, ты лучше расскажи чё нового нарыл... а то как то скучно стало без всяких вкусняшек...
я так все, теперь между двух своих "берез" хожу и более пока ничего не хочу...
Это будет не откат, а ангуляция машки )))
365 граалей в год )))