FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1027
я-я
пишите индюка, что говорил
и будет "я - я"
мне не нуно тут зубы заговаривать, цель по фунту 5395 скоро увидете...
идут продажи по Ене, по Канадцу
ТР 117.35 ТР 1.2090
потом не говорите, что не предупреждал
Так ждем
Вам тут человек почти каждый день жует)
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/434096
пишите индюка, что говорил
и будет "я - я"
есть время для мастру... ции теста уже написанного. тоже некий период. потом тока дальше))))
напишу, погодь чуток.
и снова мы пришли к одному знаменателю.... я это уже прошел... рынок разный... законы меняются, но они одни и те же...главное понять где и когда какой работаеттт...
а где вкусняшки....
Если ты пропустил, то здесь анонсировался когнитивный дельта-осциллятор ))) Этой штуки вполне достаточно, чтобы превратить любого голодранца в нувориша )))
У трейдунов?)))))
И Сенсея даже?
На сегодня вроде харош, пип 15-20 и хватит)
У Сенсея богатый внутренний мир )))