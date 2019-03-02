FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1027

Новый комментарий
 
_new-rena:
я-я

пишите индюка, что говорил

и будет "я - я"

 
Lesorub:

мне не нуно тут зубы заговаривать, цель по фунту 5395 скоро увидете...

идут продажи по Ене, по Канадцу

ТР 117.35        ТР 1.2090

потом не говорите, что не предупреждал  

Так ждем 

Вам тут человек почти каждый день жует)

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/434096 

[Удален]  
Lesorub:

пишите индюка, что говорил

и будет "я - я"

есть время для мастру... ции теста уже написанного. тоже некий период. потом тока дальше))))

напишу, погодь чуток.

 
Север, золото вверх не рисуй, 1000 и ниже)
 
SEVER11:

и снова мы пришли к одному знаменателю.... я это уже прошел... рынок разный... законы меняются, но они одни и те же...главное понять где и когда какой работаеттт...

а где вкусняшки....


Если ты пропустил, то здесь анонсировался когнитивный дельта-осциллятор ))) Этой штуки вполне достаточно, чтобы превратить любого голодранца в нувориша )))
 
artikul:
Если ты пропустил, то здесь анонсировался когнитивный дельта-осциллятор ))) Этой штуки вполне достаточно, чтобы превратить любого голодранца в нувориша )))
И Сенсея даже? 
 
stranger:
У трейдунов?)))))
У трейдунов бывают только фантомные боли, когда они видят упущенную прибыль, то ли из-за осторожности, то ли  из-за безрассудности )))
 
stranger:
И Сенсея даже? 
У Сенсея богатый внутренний мир )))
 

На сегодня вроде харош, пип 15-20 и хватит)

 

 
artikul:
У Сенсея богатый внутренний мир )))
Не так, фантазия у НЕГО бурная))))
1...102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034...2119
Новый комментарий