artikul:
У Сенсея богатый внутренний мир )))
внутренний у трейдунов - собственников счета. а у него публичный мир.
 

Не верю что это сегодня пробьет.

 

 
внутренний у трейдунов - собственников счета. а у него публичный мир.

Так ты можешь Учителя и к древней профессии причислить)

Так ты можешь Учителя и к древней профессии причислить)

)))

да неее, он исправится, я верю в него) не знаю почему, но верю.

евро можно причислить, чо то не то, раз она не остановилась....

 
не желаете ща фунтика прикупить?
 
не желаете ща фунтика прикупить?
Нет, Учителю предложи, ОН хоть и старый но экстрим обожает)))
 
Нет, Учителю предложи, ОН хоть и старый но экстрим обожает)))
опять не видите за колопутами очевидного...
не желаете ща фунтика прикупить?

ща глянул на канадца, ни финты себе на печке, чо то я не то ляпнул..... проста прога грит что на печке, а я верю, я доверчивый))) или проста для проги мало, не знаю....

зато она может так (всё сегодня - вход/выход):

 
опять не видите за колопутами очевидного...

Так давай, трынди нам про очевидное, мож послушаю и куплю, а то я ничего не вижу, что заставило бы меня сделать столь безумный поступок))))

Только поубедительнее) 

 
Так давай, трынди нам про очевидное, мож послушаю и куплю, а то я ничего не вижу, что заставило бы меня сделать столь безумный поступок))))

Только поубедительнее)

Только поубедительнее) 

Учитель говорил в таких случаях так: "Не хочется покупать, а надо!" )))
