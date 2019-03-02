FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1028
У Сенсея богатый внутренний мир )))
Не верю что это сегодня пробьет.
внутренний у трейдунов - собственников счета. а у него публичный мир.
Так ты можешь Учителя и к древней профессии причислить)
)))
да неее, он исправится, я верю в него) не знаю почему, но верю.
евро можно причислить, чо то не то, раз она не остановилась....
не желаете ща фунтика прикупить?
Нет, Учителю предложи, ОН хоть и старый но экстрим обожает)))
ща глянул на канадца, ни финты себе на печке, чо то я не то ляпнул..... проста прога грит что на печке, а я верю, я доверчивый))) или проста для проги мало, не знаю....
зато она может так (всё сегодня - вход/выход):
опять не видите за колопутами очевидного...
Так давай, трынди нам про очевидное, мож послушаю и куплю, а то я ничего не вижу, что заставило бы меня сделать столь безумный поступок))))
Только поубедительнее)
