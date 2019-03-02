FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1029

artikul:
У Сенсея богатый внутренний мир )))
я так думаю не дождётесь вы евру там. (будет коррекция и бот лоханётся - и опять будут умные слова)
 
Ishim:
Ты забыл про когнитивный дельта-осциллятор )))
[Удален]  
Ishim:
не мешай нам с Артикулем долго портить мнение о своих ботах (ускоряешь короче...). Дай порадоваться, успеем мы ещё закинуть всё это ... в топку)))))
 
Ishim:
Евро не знаю, а так ты сам подумай, покупать фунт на внутридневной поддержке ВЕЧЕРОМ, после закрытия Европы. Я знаю что в такое время точно нех принимать какие либо решения)

Ладно, писать теперь буду реже, завтра в село, дохлый модем, все прелести жизни) 

 
artikul:
Не смущай Учителя непонятными матерными словами))))
 
stranger:
Он первый начал )))
 
Только трейдун может назвать прогу ботом )))
 
stranger:

Евро не знаю, а так ты сам подумай, покупать фунт на внутридневной поддержке ВЕЧЕРОМ, после закрытия Европы. Я знаю что в такое время точно нех принимать какие либо решения)

нарисовать пик! - надо с как можно меньшим числом свидетелей! (пятница вечер, нонки и другие новости, случаи) - цель стоп подальше, убегут пунктов 80 - основная масса уже и не полезет будут ждать отката а его ... - классика жанра.
 
stranger:

Так давай, трынди нам про очевидное, мож послушаю и куплю, а то я ничего не вижу, что заставило бы меня сделать столь безумный поступок))))

Только поубедительнее) 

дарил ауди недавно,  воспользовались?


 
artikul:
Только трейдун может назвать прогу ботом )))
прога это даже ещё и не бот (((( (так прикидки)
