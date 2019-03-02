FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1029
У Сенсея богатый внутренний мир )))
я так думаю не дождётесь вы евру там. (будет коррекция и бот лоханётся - и опять будут умные слова)
Евро не знаю, а так ты сам подумай, покупать фунт на внутридневной поддержке ВЕЧЕРОМ, после закрытия Европы. Я знаю что в такое время точно нех принимать какие либо решения)
Ладно, писать теперь буду реже, завтра в село, дохлый модем, все прелести жизни)
Ты забыл про когнитивный дельта-осциллятор )))
Не смущай Учителя непонятными матерными словами))))
Так давай, трынди нам про очевидное, мож послушаю и куплю, а то я ничего не вижу, что заставило бы меня сделать столь безумный поступок))))
Только поубедительнее)
дарил ауди недавно, воспользовались?
Только трейдун может назвать прогу ботом )))