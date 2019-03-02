FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1025

stranger:
А чего по полю бегать, простоял у меня лимитник на 52 три дня, потому что хотел продать именно там, не достали, гуд, хватит того что есть, не продавать же где попало.

Стренж, я поражаюсь твоей работоспособности... даже на 5 уже почти 15000рэ бонусов заработал...

Когда ты всё успеваешь....

С низким поклоном от чистого сердца...

 
stranger:
Реально не собирался, потому что разворота на 5550 не видел.
А я только 5-го числа увидел. А 6-го в начале дня посмотрел подтверждение и решил продать. ))
 
SEVER11:

Стренж, я поражаюсь твоей работоспособности... даже на 5 уже почти 15000рэ бонусов заработал...

Когда ты всё успеваешь....

С низким поклоном от чистого сердца...

Так это бонусы с давешних годов, трехлетней давности, у меня там и счета бонусного давно нет)))
 
tol64:
А я только 5-го числа увидел. А 6-го в начале дня посмотрел подтверждение и решил продать. ))
Вот я увидел его 4-го утром, но с трудом верилось, поэтому продал пятого утром)))
 
stranger:
Вот я увидел его 4-го утром.
4-го у меня ещё были сильные сомнения. Решил понаблюдать. ))
 
stranger:
Задним числом я сейчас кучу признаков могу показать, но тогда не видел)))
Просто интересная стратегия. Что то в этом есть
 
tol64:
4-го у меня ещё были сильные сомнения. Решил понаблюдать. ))

Ну вот утро пятого и где был средний диапазон, с учетом того, что до верха не дошли все уже было ясно, закрыл покупки и продал.

 

 
SEVER11:

артикул, ты лучше расскажи чё нового нарыл... а то как то скучно стало без всяких вкусняшек...

я так все, теперь между двух своих "берез" хожу и более пока ничего не хочу...

Для начала я поделил движение цены на два типа  - детерминированный (или цифровой, или дискретный) и недетменированный (или аналоговый, или непрерывный). Детерминированное движение - это пронос, коррекция, пронос, коррекция, то есть зона классического ТА. Там работает все и фибки и волны Эллиота и прочая муйня, как выражается Стренж. При изучении коррекций был выявлен тип движения в слепых зонах, где клинит все индикаторы. Это зона качелей или отрицательной дельты. Например идет мишкин тренд, берется тейк и начинается коррекция вверх, но при этом сигнальная линия непробиваемой машки опускается ниже средней линии энергетического облака и начинается частокол из ухтышек. После того как все сдуется рынок переходит в фазу недетерминированного движения цены. Это самая прибыльная фаза. У машки сильно вырастает период и цена долго-долго движется в одном направлении пробивая экстремумы и вызывая гул негодования у трейдунов. И так до ангуляции. )))
по eur usd крутяк
 
itum:
по eur usd крутяк
Это и есть недетерминированная фаза движения )))
