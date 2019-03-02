FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1025
А чего по полю бегать, простоял у меня лимитник на 52 три дня, потому что хотел продать именно там, не достали, гуд, хватит того что есть, не продавать же где попало.
Стренж, я поражаюсь твоей работоспособности... даже на 5 уже почти 15000рэ бонусов заработал...
Когда ты всё успеваешь....
С низким поклоном от чистого сердца...
Реально не собирался, потому что разворота на 5550 не видел.
А я только 5-го числа увидел. А 6-го в начале дня посмотрел подтверждение и решил продать. ))
Вот я увидел его 4-го утром.
Задним числом я сейчас кучу признаков могу показать, но тогда не видел)))
4-го у меня ещё были сильные сомнения. Решил понаблюдать. ))
Ну вот утро пятого и где был средний диапазон, с учетом того, что до верха не дошли все уже было ясно, закрыл покупки и продал.
артикул, ты лучше расскажи чё нового нарыл... а то как то скучно стало без всяких вкусняшек...
я так все, теперь между двух своих "берез" хожу и более пока ничего не хочу...
по eur usd крутяк