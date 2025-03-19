Скальпинг в классическом арбитраже - страница 54
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Смотрите внимательно скрины выше
Добавлено
По большому счету не очень важно, по какой цене сделать техническую сделку по фьючерсам
ВАЖНО, что прибыль должна считаться от цены поставленных акций!
А Финик считает от цены технической сделки по фьючам, или специально закрывает по меньшей цене.
Текущие средства
Цена технической сделки
Расчет прибыли
Должно быть
525111,26 + 1066718,00 = 1 591 829,26 руб.
Финик считает
525111,26 + 1063836,00 = 1 588 947,26 руб.
"Отжим" средств
1 591 829,26 - 1 588 947,26 = 2882 руб. (2 руб. - комиссия биржи за экспирацию) = 2880 руб.
Сам смысл экспирации ПОСТАВОЧНОГО фьючерса заключается с следующем:
В момент экспирации вместо фьючерса я получаю АКЦИИ, и расчет должен производиться не из цены
фьючерса, а от цены акции! А т.к я получил "отрицательные" акции, а были "положительные" акции, то они взаимно уничтожаются по ТЕКУЩЕЙ цене акции,
поэтому в экспирацию цена фьючерса (цена технической сделки) ДОЛЖНА быть равно цене акции.
Добавлено
В открывашке цена технической сделки всегда была раной цене акции.
ах вот кто прикончил Открывашку ;)
Финика пожалейте
Смотрите внимательно скрины выше
До того, как написать, я внимательно посмотрел Ваши скрины выше.
Но из собственного опыта взаимодействия с различными интерфейсами Финама, могу сказать, что и в терминалах, и на сайте у них может отображаться некорректная информация. Поэтому я и уточнил, совпадают ли цены на скринах с ценами в отчете. Отталкиваться нужно от отчета, а не от терминалов/сайта.
На Вашем месте, я бы сформировал в понедельник полный отчет и проверил цены там.
Далее, если и там, по Вашему мнению, есть ошибка, тогда нужно читать регламент/подробно спрашивать тех. поддержку о методике выхода на экспирацию.
Так а на МБ какая цена исполнения по сберу 3-24? Что-то я не нашел сразу на сайте.
Раздел "Срочный рынок" -> Выбор контракта -> Фьючерсы (указываете код)
Я лично на экспирацию на выходил, но, насколько помню, Финам берет за выход комиссию какую-то.
Раньше не задавался этим вопросом, но давайте вместе разберемся с этим вопросом. Но если по нормальному разбираться, нужно смотреть полный отчет, а также знать Ваш тарифный план.
Вот что еще есть в регламенте:
Закрытие Брокером открытых позиций по фьючерсным контрактам для всех Тарифных планов 0,0354 % от суммы ПФИТ.е., насколько я понимаю, только за закрытие позиции по фьючерсам сбера с Вас взяли 29551*36*0.0354/100 = 376.6р
Раздел "Срочный рынок" -> Выбор контракта -> Фьючерсы (указываете код)
И где там цена исполнения?
Цена вечернего клиринга.
Вы, вероятно, вовсе не поняли проблему.
22.03.2024 УЖЕ НЕТ фьючерса SBRF-3.24, потому что он экспирировался (умер) 21.03.2024 в 18-45
Но чтобы закрыть существующую позицию по нему совершается "техническая сделка",
но цена этой сделки должна соответствовать цене акции (в пересчете на контракты) 22.03.2024
А Финик, берет цену уже экспирировавшегося фьючерса, его НЕТ 22.03.2024 !!!
С таким же успехом можно брать вообще любую цену!