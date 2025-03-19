Скальпинг в классическом арбитраже - страница 54

Новый комментарий
 
prostotrader #:

Смотрите внимательно скрины выше

Добавлено

По большому счету не очень важно, по какой цене сделать техническую сделку по фьючерсам

ВАЖНО, что прибыль должна считаться от цены поставленных акций!

А Финик считает от цены технической сделки по фьючам, или специально закрывает по меньшей цене.

Текущие средства

Цена технической сделки 

Расчет прибыли

Должно быть

525111,26 + 1066718,00 = 1 591 829,26 руб.

Финик считает

525111,26 + 1063836,00 = 1 588 947,26 руб.

"Отжим" средств

1 591 829,26  - 1 588 947,26 = 2882 руб. (2 руб. - комиссия биржи за экспирацию) = 2880 руб.

Сам смысл экспирации ПОСТАВОЧНОГО фьючерса заключается с следующем:

В момент экспирации вместо фьючерса я получаю АКЦИИ, и расчет должен производиться не из цены

фьючерса, а от цены акции! А т.к я получил "отрицательные" акции, а были "положительные" акции, то они взаимно уничтожаются по ТЕКУЩЕЙ цене акции,

поэтому в экспирацию цена фьючерса (цена технической сделки) ДОЛЖНА быть равно цене акции. 

Добавлено

В открывашке цена технической сделки всегда была раной цене акции.

ах вот кто прикончил Открывашку ;)

Финика пожалейте

 
Так а на МБ какая цена исполнения по сберу 3-24? Что-то я не нашел сразу на сайте.
 
prostotrader #:

Смотрите внимательно скрины выше

До того, как написать, я внимательно посмотрел Ваши скрины выше.

Но из собственного опыта взаимодействия с различными интерфейсами Финама, могу сказать, что и в терминалах, и на сайте у них может отображаться некорректная информация. Поэтому я и уточнил, совпадают ли цены на скринах с ценами в отчете. Отталкиваться нужно от отчета, а не от терминалов/сайта.

На Вашем месте, я бы сформировал в понедельник полный отчет и проверил цены там.

Далее, если и там, по Вашему мнению, есть ошибка, тогда нужно читать регламент/подробно спрашивать тех. поддержку о методике выхода на экспирацию.

 
Dmitriy Skub #:
Так а на МБ какая цена исполнения по сберу 3-24? Что-то я не нашел сразу на сайте.

Раздел "Срочный рынок" -> Выбор контракта -> Фьючерсы (указываете код)

 
prostotrader #:

Я лично на экспирацию на выходил, но, насколько помню, Финам берет за выход комиссию какую-то.

Раньше не задавался этим вопросом, но давайте вместе разберемся с этим вопросом. Но если по нормальному разбираться, нужно смотреть полный отчет, а также знать Ваш тарифный план.

 

Вот что еще есть в регламенте:

Закрытие Брокером открытых позиций по фьючерсным контрактам для всех Тарифных планов 0,0354 % от суммы ПФИ

Т.е., насколько я понимаю, только за закрытие позиции по фьючерсам сбера с Вас взяли 29551*36*0.0354/100 = 376.6р 
 
trampampam #:

Раздел "Срочный рынок" -> Выбор контракта -> Фьючерсы (указываете код)

И где там цена исполнения?
 
Dmitriy Skub #:
И где там цена исполнения?

Цена вечернего клиринга.

 
Roman Shiredchenko #:
Да.... интересно.... разные варианты расчета. Цена фьючерса в момент экспирации может не совпадать с ценой акции.....

Спс - что делитесь подобной инф-ей.
Как говорят - дьявол в деталях.


Вы, вероятно, вовсе не поняли проблему.

22.03.2024 УЖЕ НЕТ фьючерса SBRF-3.24, потому что он экспирировался (умер) 21.03.2024 в 18-45

Но чтобы закрыть существующую позицию по нему совершается "техническая сделка",


но цена этой сделки должна соответствовать цене акции (в пересчете на контракты) 22.03.2024

А Финик, берет цену уже экспирировавшегося фьючерса, его НЕТ 22.03.2024 !!! 

С таким же успехом можно брать вообще любую цену!

 
Т.е., они фактически проводят поставку сами, мимо биржи? Выглядит криминально.
1...474849505152535455565758596061
Новый комментарий