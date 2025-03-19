Скальпинг в классическом арбитраже - страница 27
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Цензурно сложно это комментировать, "произвол" это очень мягкое слово.
Печальный "прецедент". Совсем ох...
Подвох в том, что люди считают, что когда 9 сентября разрешат снимать наличную валюту, то доллар сильно подскочит,
поэтому участники рынка скупают (лонг) Si-9.22
Я лично сильно сомневаюсь, что это произойдет, да и мне по-барабану, я точно получу 15.09.2022 свои 30,2/4 = 7.55%
от этого
Добавлено
Причем, если к экспирации Si-9.22 доллар свалится к 50 руб., то я просто выйду из Si-9.22, при этом
у меня останутся доллары по виртуальной цене 50 руб, и если Si-12.22 будет также в фаворе к тому моменту,
то просто продам его отложенным ордером (вариантов много).
Кстати, сегодня можно войти под 35,5% годовых
Я купил вчера, под 30,2% до дневного клиринга, думая, что после повышения ставки ФРС доллар сильно укрепится, но не тут-то было!
Слепая вера в доллар наших участников рынка до добра их не доведет...
благодарю за мысли)
Про слепую веру в доллар...
Индекс доллара растет, а у нас доллар падает
Про слепую веру в доллар...
Индес доллара растет, а у нас доллар падает
Как то не понятно, можно аргументы, что важнее, индекс или курс.
Как то не понятно, можно аргументы, что важнее, индекс или курс.
Что же не понятно?
Индекс доллара показывает как доллар относится к остальным валютам.
Если индекс растет, то остальные валюты падают, это же очевидно!
... Есть много источников литературных (и не очень) в которых данная ТС имеет разные названия. .....
Покажите хоть одно, где эта Торговая Система называется СИНТЕТИКОЙ.
Дословно цитирую себя:
" Большая просьба, не называйте эту ТС синтетикой. ......"
Покажите хоть одно, где эта Торговая Система называется СИНТЕТИКОЙ.
Дословно цитирую себя:
" Большая просьба, не называйте эту ТС синтетикой. ......"
Я, наверное, понял о чем Вы. Просто "синтетикой" называть не совсем корректно - таких источников я не видел. Но когда вижу слово "синтетика" в данной теме, то понимаю, что речь о "синтетической облигации". Возможно не у всех так...
1 Синтетическая облигация - сайт MOEX:
2. Синтетическая облигация А.Н.Балабушкин "Опционы и Фьючерсы" (всё не буду вставлять, там простыни):
Пришло от финама:
«Финам» меняет условия использования валюты для обеспечения позиций. Это связано с ограничениями НКЦ на прием и обеспечение валюты, а также с возросшими геополитическими рисками.
В ближайшие дни ставки риска по британскому фунту (GBP), евро (EUR) и швейцарскому франку (CHF) будут постепенно повышены до 100%, а по американскому доллару (USD) — до 30%. При нарушении риск-параметров необеспеченные позиции могут быть закрыты (наступит ситуация маржин-колл). Торги швейцарским франком (CHF) не проводятся по решению Московской биржи. Заключение сделок с остальными валютами без использования обеспечения доступно в обычном режиме.
Список принимаемых в гарантийное обеспечение валют на ФОРТС также будет пересмотрен: больше не будут приниматься евро (EUR), а правила приема долларов будут пересмотрены. При этом в гарантийное обеспечение начнет приниматься китайский юань (CNY) — мы уже работаем над этим.
Я, наверное, понял о чем Вы. Просто "синтетикой" называть не совсем корректно - таких источников я не видел. Но когда вижу слово "синтетика" в данной теме, то понимаю, что речь о "синтетической облигации". Возможно не у всех так...
1 Синтетическая облигация - сайт MOEX:
2. Синтетическая облигация А.Н.Балабушкин "Опционы и Фьючерсы" (всё не буду вставлять, там простыни):
Поразительно, как ФОРЕКС влияет на умы.
Я уже все подробно описал что, зачем и почему.
А Вы упорно предлагаете из г...на шарики катать, тратя на уйму времени!
Похоже нужно уходить отсюда.
Поразительно, как ФОРЕКС влияет на умы.
Я уже все подробно описал что, зачем и почему.
А Вы упорно предлагаете из г...на шарики катать, тратя на уйму времени!
Похоже нужно уходить отсюда.
Какой форекс? Вы о чем? Вам дали две ссылки на источники (один из которых Мос. биржа, на которой мы все и торгуем), где написано, что такое синтетическая облигация (и про то, что так можно называть то, что мы здесь обсуждаем), а Вы про какие-то "шарики". Что к чему?
Где Вы что "подробно описали"? Где ссылки на "признанные" Вами источники. Или Ваши слова уже считаются голословно "сложившимися на финансовом рынке определениями и понятиями"?
Может хватит уже флудить?