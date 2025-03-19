Скальпинг в классическом арбитраже - страница 27

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Andrey Miguzov #:
«Тинькофф Инвестиции  » введут комиссию для частных инвесторов за хранение валюты на брокерском счете, сообщил «РБК Инвестициям» официальный представитель банка. «В ближайшее время аналогичная практика будет распространена и на валюту, хранящуюся на брокерских счетах, однако она не затронет ценные бумаги  »

Цензурно сложно это комментировать, "произвол" это очень мягкое слово.

Печальный "прецедент". Совсем ох...

 
prostotrader #:

Подвох в том, что люди считают, что когда 9 сентября разрешат снимать наличную валюту, то доллар сильно подскочит,

поэтому участники рынка скупают (лонг) Si-9.22

Я лично сильно сомневаюсь, что это произойдет, да и мне по-барабану, я точно получу 15.09.2022 свои 30,2/4 = 7.55%

от этого

Добавлено

Причем, если к экспирации Si-9.22 доллар свалится к 50 руб., то я просто выйду из Si-9.22, при этом

у меня останутся доллары по виртуальной цене 50 руб, и если Si-12.22 будет также в фаворе к тому моменту,

то просто продам его отложенным ордером (вариантов много).

Кстати, сегодня можно войти под 35,5% годовых

Я купил вчера, под 30,2% до дневного клиринга, думая, что после повышения ставки ФРС доллар сильно укрепится, но не тут-то было!

Слепая вера в доллар наших участников рынка до добра их не доведет...

благодарю за мысли)

 

Про слепую веру в доллар...

Индекс доллара растет, а у нас доллар падает


 
prostotrader #:

Про слепую веру в доллар...

Индес доллара растет, а у нас доллар падает


Как то не понятно, можно аргументы, что важнее, индекс или курс.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Как то не понятно, можно аргументы, что важнее, индекс или курс.

Что же не понятно?

Индекс доллара показывает как доллар относится к остальным валютам.

Если индекс растет, то остальные валюты падают, это же очевидно!

 
Andrey Miguzov #:

... Есть много источников литературных (и не очень) в которых данная ТС имеет разные названия. .....


Покажите хоть одно, где эта Торговая Система называется СИНТЕТИКОЙ.

Дословно цитирую себя:

" Большая просьба, не называйте эту ТС синтетикой.  ......"

 
prostotrader #:

Покажите хоть одно, где эта Торговая Система называется СИНТЕТИКОЙ.

Дословно цитирую себя:

" Большая просьба, не называйте эту ТС синтетикой.  ......"

Я, наверное, понял о чем Вы. Просто "синтетикой" называть не совсем корректно - таких источников я не видел. Но когда вижу слово "синтетика" в данной теме, то понимаю, что речь о "синтетической облигации". Возможно не у всех так...

1 Синтетическая облигация - сайт MOEX:

2. Синтетическая облигация А.Н.Балабушкин "Опционы и Фьючерсы" (всё не буду вставлять, там простыни):


 

Пришло от финама:

«Финам» меняет условия использования валюты для обеспечения позиций. Это связано с ограничениями НКЦ на прием и обеспечение валюты, а также с возросшими геополитическими рисками.

В ближайшие дни ставки риска по британскому фунту (GBP), евро (EUR) и швейцарскому франку (CHF) будут постепенно повышены до 100%, а по американскому доллару (USD) — до 30%. При нарушении риск-параметров необеспеченные позиции могут быть закрыты (наступит ситуация маржин-колл). Торги швейцарским франком (CHF) не проводятся по решению Московской биржи. Заключение сделок с остальными валютами без использования обеспечения доступно в обычном режиме.

Список принимаемых в гарантийное обеспечение валют на ФОРТС также будет пересмотрен: больше не будут приниматься евро (EUR), а правила приема долларов будут пересмотрены. При этом в гарантийное обеспечение начнет приниматься китайский юань (CNY) — мы уже работаем над этим.

 
Andrey Miguzov #:

Я, наверное, понял о чем Вы. Просто "синтетикой" называть не совсем корректно - таких источников я не видел. Но когда вижу слово "синтетика" в данной теме, то понимаю, что речь о "синтетической облигации". Возможно не у всех так...

1 Синтетическая облигация - сайт MOEX:

2. Синтетическая облигация А.Н.Балабушкин "Опционы и Фьючерсы" (всё не буду вставлять, там простыни):


Поразительно, как ФОРЕКС влияет на умы.

Я уже все подробно описал что, зачем и почему.

А Вы упорно предлагаете из г...на шарики катать, тратя на уйму времени!

Похоже нужно уходить отсюда.

 
prostotrader #:

Поразительно, как ФОРЕКС влияет на умы.

Я уже все подробно описал что, зачем и почему.

А Вы упорно предлагаете из г...на шарики катать, тратя на уйму времени!

Похоже нужно уходить отсюда.

Какой форекс? Вы о чем? Вам дали две ссылки на источники (один из которых Мос. биржа, на которой мы все и торгуем), где написано, что такое синтетическая облигация (и про то, что так можно называть то, что мы здесь обсуждаем), а Вы про какие-то "шарики". Что к чему? 

Где Вы что "подробно описали"? Где ссылки на "признанные" Вами источники. Или Ваши слова уже считаются голословно "сложившимися на финансовом рынке определениями и понятиями"?

Может хватит уже флудить?

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