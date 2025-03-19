Скальпинг в классическом арбитраже - страница 26

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Мне кажется не стоит спорить о терминах. Есть много источников литературных (и не очень) в которых данная ТС имеет разные названия. Главное, между собой договориться как называть :)

Учитывая название темы, пускай будет - скальпинг в классическом арбитраже, всё логично.

Классический арбитраж - это создание синтетической облигации, путем одновременного  открытия противоположных позиций на эквивалентное количество активов на ФОРТС (срочном рынке) и ММВБ (рынке СПОТ). 

Скальпинг - способ заработка на кратковременных изменениях цены/доходности этой облигации.

Получается все правы :)

Наблюдаю как подросла доходность общая вчера и сегодня на фоне экспирации (фьючи по акциям) - видимо из-за того, что все переходят на дальний фьючерс? Сейчас упала уже слегка...

Всегда интересно она растет перед экспирацией? Или только в этот раз? 

 
Dmitriy Skub #:

Гуглить не стал, а вот заяндексил строчку "классический арбитраж" и первые же ссылки дали такое определение:

Я не спорю, что так тоже называется. И так, как я сказал, тоже называется. Просто не понимаю, какой смысл "бодаться" из-за определения. Ведь хочется читать больше конструктива, а не больше флуда.

 
Andrey Miguzov #:

Мне кажется не стоит спорить о терминах.

...

Получается все правы :)

Вот, полностью согласен! 

Andrey Miguzov #:

Наблюдаю как подросла доходность общая вчера и сегодня на фоне экспирации (фьючи по акциям) - видимо из-за того, что все переходят на дальний фьючерс? Сейчас упала уже слегка...

Всегда интересно она растет перед экспирацией? Или только в этот раз? 

Тоже заметил, что контанго выросло за последние 2 дня, надо на истории проверить данный "феномен".

 
tapo #:

Я не спорю, что так тоже называется. И так, как я сказал, тоже называется. Просто не понимаю, какой смысл "бодаться" из-за определения. Ведь хочется читать больше конструктива, а не больше флуда.

терминология очень важна в дискуссии. Точность определений определяет качество. Поэтому согласен, в данной теме лучше однозначность терминов и пониманий.)))

 
tapo #:

Я не спорю, что так тоже называется. И так, как я сказал, тоже называется. Просто не понимаю, какой смысл "бодаться" из-за определения. Ведь хочется читать больше конструктива, а не больше флуда.

Да, дело не в бодании)) То, о чем Вы говорите (на разных биржах) называется пространственный арбитраж. Используемая неэффективность - конечная скорость распространения информации между биржами.

Все ИМХО.

 
diman1982 #:

Подвох в том, что люди считают, что когда 9 сентября разрешат снимать наличную валюту, то доллар сильно подскочит,

поэтому участники рынка скупают (лонг) Si-9.22

Я лично сильно сомневаюсь, что это произойдет, да и мне по-барабану, я точно получу 15.09.2022 свои 30,2/4 = 7.55%

от этого

Добавлено

Причем, если к экспирации Si-9.22 доллар свалится к 50 руб., то я просто выйду из Si-9.22, при этом

у меня останутся доллары по виртуальной цене 50 руб, и если Si-12.22 будет также в фаворе к тому моменту,

то просто продам его отложенным ордером (вариантов много).

Кстати, сегодня можно войти под 35,5% годовых

Я купил вчера, под 30,2% до дневного клиринга, думая, что после повышения ставки ФРС доллар сильно укрепится, но не тут-то было!

Слепая вера в доллар наших участников рынка до добра их не доведет...

 
prostotrader #:

Подвох в том, что люди считают, что когда 9 сентября разрешат снимать наличную валюту, то доллар сильно подскочит,

поэтому участники рынка скупают (лонг) Si-9.22

Я лично сильно сомневаюсь, что это произойдет, да и мне по-балабану, я точно получу 15.09.2022 свои 30,2/4 = 7.55%

от этого

Добавлено

Причем, если к экспирации Si-9.22 доллар свалится к 50 руб., то я просто выйду из Si-9.22, при этом

у меня останутся доллары по виртуальной цене 50 руб, и если Si-12.22 будет также в фаворе к тому моменту,

то просто продам его отложенным ордером (вариантов много).

Кстати, сегодня можно войти под 35,5% годовых

Я купил вчера, под 30,2% до дневного клиринга, думая, что после повышения ставки ФРС доллар сильно укрепится, но не тут-то было!

Мне кажется, что ещё риск введения (у всех) комиссий за обслуживание текущих валютных счетов имеется не малый. По-этому так много %

Банки вводят комиссии за валютные счета: как поступать с долларами
Банки вводят комиссии за валютные счета: как поступать с долларами
  • www.forbes.ru
С 30 июня клиенты Райффайзенбанка в случае, если на конец месяца остаток на счете превысит 5000 у.е. (500 000 у.е. у премиальных клиентов), должны будут заплатить комиссию 0,2% в месяц, при этом минимальный размер комиссии — 10 у.е. Банк «Тинькофф» объявил, что c 23 июня клиенты, у которых на счетах больше 1000 у.е. (долларов, евро, фунтов...
 
Andrey Miguzov #:

Мне кажется, что ещё риск введения (у всех) комиссий за обслуживание текущих валютных счетов имеется не малый. По-этому так много %

Брокер не банк.

Какой смысл тогда будет в торговле на бирже, если за депозит на счете Брокера нужно платить?

А то, что Банки вводят комиссию, то это просто произвол!

Тогда и на рубли нужно вводить комиссию. Какая разница рубли или другая валюта, если валюта разрешена на территории государства. 

 
prostotrader #:

Брокер не банк.

Какой смысл тогда будет в торговле на бирже, если за депозит на счете Брокера нужно платить?

А то, что Банки вводят комиссию, то это просто произвол!

Тогда и на рубли нужно вводить комиссию. Какая разница рубли или другая валюта, если валюта разрешена на территории государства. 

«Тинькофф Инвестиции  » введут комиссию для частных инвесторов за хранение валюты на брокерском счете, сообщил «РБК Инвестициям» официальный представитель банка. «В ближайшее время аналогичная практика будет распространена и на валюту, хранящуюся на брокерских счетах, однако она не затронет ценные бумаги  »

Цензурно сложно это комментировать, "произвол" это очень мягкое слово.

«Тинькофф» введет комиссию за хранение валюты на брокерском счете
«Тинькофф» введет комиссию за хранение валюты на брокерском счете
  • 2022.06.09
  • Александра Хрисанфова
  • quote.rbc.ru
«Тинькофф Инвестиции   » введут комиссию для частных инвесторов за хранение валюты на брокерском счете, сообщил «РБК Инвестициям» официальный представитель банка. «В ближайшее время аналогичная практика будет распространена и на валюту, хранящуюся на брокерских счетах, однако она не затронет ценные бумаги   », — сказал он. Ранее Тинькофф Банк...
 
prostotrader #:

Кстати, сегодня можно войти под 35,5% годовых

С учетом расчета риска финама (КСУР), можно войти более, чем под 50% годовых.

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