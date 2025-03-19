Скальпинг в классическом арбитраже - страница 26
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Мне кажется не стоит спорить о терминах. Есть много источников литературных (и не очень) в которых данная ТС имеет разные названия. Главное, между собой договориться как называть :)
Учитывая название темы, пускай будет - скальпинг в классическом арбитраже, всё логично.
Классический арбитраж - это создание синтетической облигации, путем одновременного открытия противоположных позиций на эквивалентное количество активов на ФОРТС (срочном рынке) и ММВБ (рынке СПОТ).
Скальпинг - способ заработка на кратковременных изменениях цены/доходности этой облигации.
Получается все правы :)
Наблюдаю как подросла доходность общая вчера и сегодня на фоне экспирации (фьючи по акциям) - видимо из-за того, что все переходят на дальний фьючерс? Сейчас упала уже слегка...
Всегда интересно она растет перед экспирацией? Или только в этот раз?
Гуглить не стал, а вот заяндексил строчку "классический арбитраж" и первые же ссылки дали такое определение:
Я не спорю, что так тоже называется. И так, как я сказал, тоже называется. Просто не понимаю, какой смысл "бодаться" из-за определения. Ведь хочется читать больше конструктива, а не больше флуда.
Мне кажется не стоит спорить о терминах.
...
Получается все правы :)
Вот, полностью согласен!
Наблюдаю как подросла доходность общая вчера и сегодня на фоне экспирации (фьючи по акциям) - видимо из-за того, что все переходят на дальний фьючерс? Сейчас упала уже слегка...
Всегда интересно она растет перед экспирацией? Или только в этот раз?
Тоже заметил, что контанго выросло за последние 2 дня, надо на истории проверить данный "феномен".
Я не спорю, что так тоже называется. И так, как я сказал, тоже называется. Просто не понимаю, какой смысл "бодаться" из-за определения. Ведь хочется читать больше конструктива, а не больше флуда.
терминология очень важна в дискуссии. Точность определений определяет качество. Поэтому согласен, в данной теме лучше однозначность терминов и пониманий.)))
Я не спорю, что так тоже называется. И так, как я сказал, тоже называется. Просто не понимаю, какой смысл "бодаться" из-за определения. Ведь хочется читать больше конструктива, а не больше флуда.
Да, дело не в бодании)) То, о чем Вы говорите (на разных биржах) называется пространственный арбитраж. Используемая неэффективность - конечная скорость распространения информации между биржами.
Все ИМХО.
Подвох в том, что люди считают, что когда 9 сентября разрешат снимать наличную валюту, то доллар сильно подскочит,
поэтому участники рынка скупают (лонг) Si-9.22
Я лично сильно сомневаюсь, что это произойдет, да и мне по-барабану, я точно получу 15.09.2022 свои 30,2/4 = 7.55%
от этого
Добавлено
Причем, если к экспирации Si-9.22 доллар свалится к 50 руб., то я просто выйду из Si-9.22, при этом
у меня останутся доллары по виртуальной цене 50 руб, и если Si-12.22 будет также в фаворе к тому моменту,
то просто продам его отложенным ордером (вариантов много).
Кстати, сегодня можно войти под 35,5% годовых
Я купил вчера, под 30,2% до дневного клиринга, думая, что после повышения ставки ФРС доллар сильно укрепится, но не тут-то было!
Слепая вера в доллар наших участников рынка до добра их не доведет...
Подвох в том, что люди считают, что когда 9 сентября разрешат снимать наличную валюту, то доллар сильно подскочит,
поэтому участники рынка скупают (лонг) Si-9.22
Я лично сильно сомневаюсь, что это произойдет, да и мне по-балабану, я точно получу 15.09.2022 свои 30,2/4 = 7.55%
от этого
Добавлено
Причем, если к экспирации Si-9.22 доллар свалится к 50 руб., то я просто выйду из Si-9.22, при этом
у меня останутся доллары по виртуальной цене 50 руб, и если Si-12.22 будет также в фаворе к тому моменту,
то просто продам его отложенным ордером (вариантов много).
Кстати, сегодня можно войти под 35,5% годовых
Я купил вчера, под 30,2% до дневного клиринга, думая, что после повышения ставки ФРС доллар сильно укрепится, но не тут-то было!
Мне кажется, что ещё риск введения (у всех) комиссий за обслуживание текущих валютных счетов имеется не малый. По-этому так много %
Мне кажется, что ещё риск введения (у всех) комиссий за обслуживание текущих валютных счетов имеется не малый. По-этому так много %
Брокер не банк.
Какой смысл тогда будет в торговле на бирже, если за депозит на счете Брокера нужно платить?
А то, что Банки вводят комиссию, то это просто произвол!
Тогда и на рубли нужно вводить комиссию. Какая разница рубли или другая валюта, если валюта разрешена на территории государства.
Брокер не банк.
Какой смысл тогда будет в торговле на бирже, если за депозит на счете Брокера нужно платить?
А то, что Банки вводят комиссию, то это просто произвол!
Тогда и на рубли нужно вводить комиссию. Какая разница рубли или другая валюта, если валюта разрешена на территории государства.
Цензурно сложно это комментировать, "произвол" это очень мягкое слово.
Кстати, сегодня можно войти под 35,5% годовых
С учетом расчета риска финама (КСУР), можно войти более, чем под 50% годовых.