Вот как можно доверять теханализу после этого? - страница 6

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Валютный рынок состоит из экономических интересов стран, а не из какой-то веры в то, что цена сейчас достигла точки, когда цена должна совершить какое-то действие, известное только вам.

Если посмотреть на динамику распространенных валют в мире, то можно увидеть, что движение валют строго регламентировано и следует определенным закономерностям.


chart 66

 


Как-то так, наверное. А может быть и совсем по-другому (AUDCAD та еще хрень, знаете ли). Not an investment advice, yada-yada. Но на истории рисовать все горазды )

 
Lilita Bogachkova #:

Вы также хотите поделиться своей мудростью!?

Я и делюсь с Вами) 
 
Lilita Bogachkova #:

Вы также хотите поделиться своей мудростью!?

Есть продавцы, есть покупатели. Чего гадать то? У каждого свои интересы, нужно смотреть кто что делает и тогда у Вас все будет хорошо. Вспоминаем Герчика АМ. 
Сразу говорю, что я не про уровни. На любом графике они есть. Иначе бы у Вас был не график, а хер знает что. Извините, если грубо. В основе лежит движение, время и давление. 
Как правильно написал один человек на форуме, следует учитывать не только изменение колебаний цены, но изменение других закономерностей. 
 
webgopnik:

Взгляните на скриншот



Как видно, цена пробила голубую линию и ушла вниз. Начала падать. Казалось бы, нужно шортить?

Но далее мы видим, что цену потащили вверх и цена пробила голубую линию.

Пробой сопротивления - лонг на всё?

Как бы не так - цену уронили вниз, вздрючив лонгистов.

Вот как можно доверять теханализу после этого?

Учись рисовать линии или зоны накопления.

Понимание и доверие потом придет)))


 
Aleksandr Yakovlev #:

Учись рисовать линии или зоны накопления.

Понимание и доверие потом придет)))


Мало рисовать линии, нужно понимать связку ТФ и циклов + их изменение
 
spiderman8811 #:
Мало рисовать линии, нужно понимать связку ТФ и циклов + их изменение

И это тоже.

 
webgopnik:

Взгляните на скриншот



Как видно, цена пробила голубую линию и ушла вниз. Начала падать. Казалось бы, нужно шортить?

Но далее мы видим, что цену потащили вверх и цена пробила голубую линию.

Пробой сопротивления - лонг на всё?

Как бы не так - цену уронили вниз, вздрючив лонгистов.

Вот как можно доверять теханализу после этого?

Все нормально с теханализом. Я на картинке вижу нисходящую тенденцию. Горизонтальная голубая линия лишняя. Вообще постфактум когда уже все произошло анализировать проще простого. Только денег на этом не заработать.


 
Vitalii Ananev #:

Все нормально с теханализом. Я на картинке вижу нисходящую тенденцию. Горизонтальная голубая линия лишняя. Вообще постфактум когда уже все произошло анализировать проще простого. Только денег на этом не заработать.

Любые линии рисуются по объёмам, а не по теням

[Удален]  
Vitaly Muzichenko #:

Любые линии рисуются по объёмам, а не по теням

По объёмам нельзя однозначно сказать что происходит. При большом объёме это набор позиции для дальнейшего движения, или выход из крупной сделки частями, или много мелких сделок множества покупателей/продавцов. 

Соответственно и интерпретаций этой линии столько же.

В одном случае эта линия для крупного игрока значимая, и её будут держать до определённого момента (торгуем от неё), в таком варианте имеет хоть какую-то вероятную значимость в будущем. В другом-просто проторговка, и линия уже бесполезна для будущего ориентира.
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