Вот как можно доверять теханализу после этого? - страница 6
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Валютный рынок состоит из экономических интересов стран, а не из какой-то веры в то, что цена сейчас достигла точки, когда цена должна совершить какое-то действие, известное только вам.
Если посмотреть на динамику распространенных валют в мире, то можно увидеть, что движение валют строго регламентировано и следует определенным закономерностям.
Как-то так, наверное. А может быть и совсем по-другому (AUDCAD та еще хрень, знаете ли). Not an investment advice, yada-yada. Но на истории рисовать все горазды )
Вы также хотите поделиться своей мудростью!?
Вы также хотите поделиться своей мудростью!?
Взгляните на скриншот
Как видно, цена пробила голубую линию и ушла вниз. Начала падать. Казалось бы, нужно шортить?
Но далее мы видим, что цену потащили вверх и цена пробила голубую линию.
Пробой сопротивления - лонг на всё?
Как бы не так - цену уронили вниз, вздрючив лонгистов.
Вот как можно доверять теханализу после этого?
Учись рисовать линии или зоны накопления.
Понимание и доверие потом придет)))
Учись рисовать линии или зоны накопления.
Понимание и доверие потом придет)))
Мало рисовать линии, нужно понимать связку ТФ и циклов + их изменение
И это тоже.
Взгляните на скриншот
Как видно, цена пробила голубую линию и ушла вниз. Начала падать. Казалось бы, нужно шортить?
Но далее мы видим, что цену потащили вверх и цена пробила голубую линию.
Пробой сопротивления - лонг на всё?
Как бы не так - цену уронили вниз, вздрючив лонгистов.
Вот как можно доверять теханализу после этого?
Все нормально с теханализом. Я на картинке вижу нисходящую тенденцию. Горизонтальная голубая линия лишняя. Вообще постфактум когда уже все произошло анализировать проще простого. Только денег на этом не заработать.
Все нормально с теханализом. Я на картинке вижу нисходящую тенденцию. Горизонтальная голубая линия лишняя. Вообще постфактум когда уже все произошло анализировать проще простого. Только денег на этом не заработать.
Любые линии рисуются по объёмам, а не по теням
Любые линии рисуются по объёмам, а не по теням
По объёмам нельзя однозначно сказать что происходит. При большом объёме это набор позиции для дальнейшего движения, или выход из крупной сделки частями, или много мелких сделок множества покупателей/продавцов.
Соответственно и интерпретаций этой линии столько же.В одном случае эта линия для крупного игрока значимая, и её будут держать до определённого момента (торгуем от неё), в таком варианте имеет хоть какую-то вероятную значимость в будущем. В другом-просто проторговка, и линия уже бесполезна для будущего ориентира.