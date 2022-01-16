Вот как можно доверять теханализу после этого? - страница 10
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.... объем тоже осциллятор, но работает по-особому, примерно тоже самое ATR, StdDev, AD)))
Как можно объем торгов сравнивать с осцилляторами. Вами упомянутые индикаторы измеряют волатильность инструмента при чем тут объем торгов.
Как можно объем торгов сравнивать с осцилляторами. Вами упомянутые индикаторы измеряют волатильность инструмента при чем тут объем торгов.
Какой практический смысл от того сколько раз цена отскакивала от вашего воображаемого уровня.
Это не имеет практического смысла, потому что рынку все равно, что думают трейдеры о том, как рынок работает на уровне цен. Рынок просто делает это снова и снова на важном для него уровне. Это так же нелогично, как спрашивать, почему солнце встает утром ))
Есть так много стратегий, основанных на всевозможных паттернах, и там трейдеры верят, что исторический паттерн будет повторен.
Но когда говорю, что рынок имеет свои исторические ценовые уровни, трейдеры в это не верят.
Есть разница?
Разница, как между получить в лоб шариком для пинг-понга или кирпичом, т.е. принципиальная. Объемы и осцилляторы по цене показывают разные характеристики движения, поэтому конечно они не "примерно то же самое".
Есть разница?
Вы в реальности видите массу объекта, ну пусть не видите, но знаете что танк много весит. На рынке же через объёмы вы видите лишь "образ", это может быть реально танк, от которого можно что-то взять. А может быть пустая картонная декорация в виде танка, естественно с выгодным для движения понятием массы не имеющая никакого сходства.
Так что разница и есть и нет.
Аналогично на Ваше-"есть разница", можно вопрошать-"вы уверены что точно можете идентифицировать что промчалось, с какой скорость., и массой?"
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Вот как можно доверять теханализу после этого?
Vitalii Ananev, 2022.01.12 06:15
Какой практический смысл от того сколько раз цена отскакивала от вашего воображаемого уровня. Для внутридневной торговли и для улучшения точки входа при среднесроке практическое значение имеют только ближайшие максимумы и минимумы. Эти места где цена изменила свое направление, а цена просто так не меняет направление ее развернули рыночные сделки трейдеров. Цена росла потом стала падать, то есть в этот момент времени продавали больше чем покупали. Иными словами в этом месте открыто много позиций на продажу либо в этом месты были закрыты ранее открытые лонги и еще возможно здесь стоит крупная лимитка на продажу, которую не смогли исполнить так как не хватило покупателей что бы ее разобрать полностью и убрать препятствие для дальнейшего движения вверх. А почему продавали больше чем покупали этого на графике нет. Это могут быть лонгисты закрывающие длинные позиции это могут быть и шортисты открывающие новые позиции шорт. Все форекс конторы не транслируют своим пользователям реальный стакан, нет ленты сделок, объем в виде только количества прошедших сделок. Что происходит про подходе цены к ближайшему экстремуму можно предполагать только по цвету свечи и ее теням и как это интерпретировать ограничено только фантазией трейдера.
Есть скрипты анализирующий ленту сделок и для фьючерсов еще и открытый интерес. При подходе к такому "свежему" экстремуму очень интересно наблюдать за лентой и открытым интересом. Например локальный максимум и цена его пробивает. Резко увеличивается кол-во сделок на покупку и при этом также падение открытого интереса. Из этого можно сделать вывод, что у шортистов сработали стопы, которые стояли за этим максимумом. Продажи закрываются покупками при этом количество открытых позиций (что показывает открытый интерес) уменьшается. Если на этом уровне еще стояли и бай стопы рассчитанные на его пробой то открытый интерес может и не меняться или изменится незначительно, а может даже и резко вырасти. Так как на фоне срабатывания стопов шортистов срабатываю еще и бай стопы инициирующие открытие новых позиций на покупку.
Как видно на картинке, смысла от исторических уровней нет.
Это сарказм для местных наставников )) главное верить в собственные постулаты, а не полагаться на факты, так ведь да?
Какой практический смысл от того сколько раз цена отскакивала от вашего воображаемого уровня. Для внутридневной торговли и для улучшения точки входа при среднесроке практическое значение имеют только ближайшие максимумы и минимумы. Эти места где цена изменила свое направление, а цена просто так не меняет направление ее развернули рыночные сделки трейдеров. Цена росла потом стала падать, то есть в этот момент времени продавали больше чем покупали. Иными словами в этом месте открыто много позиций на продажу либо в этом месты были закрыты ранее открытые лонги и еще возможно здесь стоит крупная лимитка на продажу, которую не смогли исполнить так как не хватило покупателей что бы ее разобрать полностью и убрать препятствие для дальнейшего движения вверх. А почему продавали больше чем покупали этого на графике нет. Это могут быть лонгисты закрывающие длинные позиции это могут быть и шортисты открывающие новые позиции шорт. Все форекс конторы не транслируют своим пользователям реальный стакан, нет ленты сделок, объем в виде только количества прошедших сделок. Что происходит про подходе цены к ближайшему экстремуму можно предполагать только по цвету свечи и ее теням и как это интерпретировать ограничено только фантазией трейдера.
Есть скрипты анализирующий ленту сделок и для фьючерсов еще и открытый интерес. При подходе к такому "свежему" экстремуму очень интересно наблюдать за лентой и открытым интересом. Например локальный максимум и цена его пробивает. Резко увеличивается кол-во сделок на покупку и при этом также падение открытого интереса. Из этого можно сделать вывод, что у шортистов сработали стопы, которые стояли за этим максимумом. Продажи закрываются покупками при этом количество открытых позиций (что показывает открытый интерес) уменьшается. Если на этом уровне еще стояли и бай стопы рассчитанные на его пробой то открытый интерес может и не меняться или изменится незначительно, а может даже и резко вырасти. Так как на фоне срабатывания стопов шортистов срабатываю еще и бай стопы инициирующие открытие новых позиций на покупку.
я согласен, но не со всеми выводами
реально хороший пост
не многие мыслят также, хоть и очевиднотут получается от сложного к простому
Это не имеет практического смысла, потому что рынку все равно, что думают трейдеры о том, как рынок работает на уровне цен. Рынок просто делает это снова и снова на важном для него уровне. Это так же нелогично, как спрашивать, почему солнце встает утром ))
Есть так много стратегий, основанных на всевозможных паттернах, и там трейдеры верят, что исторический паттерн будет повторен.
Но когда говорю, что рынок имеет свои исторические ценовые уровни, трейдеры в это не верят.
"Но когда говорю, что рынок имеет свои исторические ценовые уровни, трейдеры в это не верят." - если это свершившийся факт ( на истории) , то можно верить , но не доверять , что и в дальнейшем уровень будет работать , сам по себе уровень ( диапазон) может иметь характеристики событии: - Леман Бротерс , "дистанцирование" от ЕС CHF и GBP ( Брексит ) , т.е. индивидуальная цикличность .
Как видно на картинке, смысла от исторических уровней нет.
Это сарказм для местных наставников )) главное верить в собственные постулаты, а не полагаться на факты, так ведь да?
КАк говорила моя бабушка: на базаре 2 дурака - один продает другой покупает...и уровни - это чистая психология...
Не, ну работают же, некоторые и прибыль получают... фибо мне очень даже помогают, только, наверно, нужно играть от противного, там где видишь прибыль получишь убыток... и только потом прибыль, когда осознаешь всю подноготную коварную сущность этого Форекса - стремление его любым способом оставить тебя без штанов...))
Но говорят, обезьяны легко с этим справляются... и только обуреваемые жадностью погибают окончательно и бесповоротно...))
С новым годом, с новым "минипизерным", как говорит моя внучка, профитом...)))
да, 1 - 2 % в день больше и не надо...))