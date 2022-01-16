Вот как можно доверять теханализу после этого? - страница 8
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Вот-вот. Тут уже несколько человек правильные нарисовало, а однозначности как не было, так и нет, и все правы. Да и *** бы с ней (однозначностью), пусть у каждого своя в рамках тс. Так ведь сомневаюсь что и статистически значимые по отработке имеются. Ладно бы мы не знали (хотя и не знаем, я по крайней мере, уж не знаю как излагающие тут) при подходе к уровню цена пробъёт его или отскочит. Тут хоть как торгуй. Так ведь нет стат достоверной оценки и того-на сколько пробьёт или отскочит.
Похоже на конкурс красоты, кто лучше нарисует и чей рисунок сбудется )))
График для рисование должен быть не такой
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А вот такой
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Это и будет ближе к теме
График для рисование должен быть не такой
---
А вот такой
---
Это и будет ближе к теме
Но стоит перейти на больший таймфрейм - и многие тела станут тенями.
Но стоит перейти на больший таймфрейм - и многие тела станут тенями.
И профиты другие.Всё зависит от цели
График для рисование должен быть не такой
---
А вот такой
---
Это и будет ближе к теме
Любые линии рисуются по объёмам, а не по теням
возьмите свечу типа молот. Большая часть объемов была там где тень свечи. И цена могла в последнюю секунду часа отскочить к цене открытия. Поэтому Тень имеет значение.
Но на мой взгляд и это не правильно. Правильней рисовать только экстремумы за определенное время. Причем это будет макс уровень Бид и мин уровень Аск.
Любые линии рисуются по объёмам, а не по теням
По объёмам нельзя однозначно сказать что происходит. При большом объёме это набор позиции для дальнейшего движения, или выход из крупной сделки частями, или много мелких сделок множества покупателей/продавцов.
Соответственно и интерпретаций этой линии столько же.В одном случае эта линия для крупного игрока значимая, и её будут держать до определённого момента (торгуем от неё), в таком варианте имеет хоть какую-то вероятную значимость в будущем. В другом-просто проторговка, и линия уже бесполезна для будущего ориентира.
Теханализ, особенно в части рисования линий сугубо субъективный анализ. Каждый трейдер использует какие то свои способы рисования линий и их интерпретируют все по разному. Единственное, что всех объединяет все обращают внимание на локальные минимумы и максимумы. А рисовать по теням или по опен/клоз это как кому нравится. Цене все ровно как у вас линия нарисована она про нее ни чего не знает. Зато другие трейдеры рисуют линию своими способами и все смотрят на свои линии в своих терминалах, и когда толпа начинает торговать каждый от своей линии и подключается крупный игрок то уже будет не важно как у вас нарисована эта линия в любом случае какая то погрешность будет.
Для меня линия это просто некая область на которой надо заострить внимание и все.
P.S. Многие вместо линий рисуют прямоугольники помечая некую область где они считают, возможен разворот или отскок. Торгующие по стакану скальперы видя крупный объем начинают свои лимитки ставить перед этим объемом и цена может не дойти до крупного объема и развернутся раньше и если у вас на этом объеме нарисована линия то цена ее на затронет. Крупный игрок в последний момент снял свой объем и цена проскочила его она также проскочит вашу линию. Я думаю что смотреть надо в комплексе: помечать зону, следить за поведением цены в этой зоне (так называемый прайс экшен) и объемом торгов.
Теханализ, особенно в части рисования линий сугубо субъективный анализ. Каждый трейдер использует какие то свои способы рисования линий и их интерпретируют все по разному. Единственное, что всех объединяет все обращают внимание на локальные минимумы и максимумы. А рисовать по теням или по опен/клоз это как кому нравится. Цене все ровно как у вас линия нарисована она про нее ни чего не знает. Зато другие трейдеры рисуют линию своими способами и все смотрят на свои линии в своих терминалах, и когда толпа начинает торговать каждый от своей линии и подключается крупный игрок то уже будет не важно как у вас нарисована эта линия в любом случае какая то погрешность будет.
Для меня линия это просто некая область на которой надо заострить внимание и все.
P.S. Многие вместо линий рисуют прямоугольники помечая некую область где они считают, возможен разворот или отскок. Торгующие по стакану скальперы видя крупный объем начинают свои лимитки ставить перед этим объемом и цена может не дойти до крупного объема и развернутся раньше и если у вас на этом объеме нарисована линия то цена ее на затронет. Крупный игрок в последний момент снял свой объем и цена проскочила его она также проскочит вашу линию. Я думаю что смотреть надо в комплексе: помечать зону, следить за поведением цены в этой зоне (так называемый прайс экшен) и объемом торгов.
Теханализ, особенно в части рисования линий сугубо субъективный анализ. Каждый трейдер использует какие то свои способы рисования линий и их интерпретируют все по разному. Единственное, что всех объединяет все обращают внимание на локальные минимумы и максимумы. А рисовать по теням или по опен/клоз это как кому нравится. Цене все ровно как у вас линия нарисована она про нее ни чего не знает. Зато другие трейдеры рисуют линию своими способами и все смотрят на свои линии в своих терминалах, и когда толпа начинает торговать каждый от своей линии и подключается крупный игрок то уже будет не важно как у вас нарисована эта линия в любом случае какая то погрешность будет.
Для меня линия это просто некая область на которой надо заострить внимание и все.
P.S. Многие вместо линий рисуют прямоугольники помечая некую область где они считают, возможен разворот или отскок. Торгующие по стакану скальперы видя крупный объем начинают свои лимитки ставить перед этим объемом и цена может не дойти до крупного объема и развернутся раньше и если у вас на этом объеме нарисована линия то цена ее на затронет. Крупный игрок в последний момент снял свой объем и цена проскочила его она также проскочит вашу линию. Я думаю что смотреть надо в комплексе: помечать зону, следить за поведением цены в этой зоне (так называемый прайс экшен) и объемом торгов.
Хороший комментарий. Могу лишь добавить, что какую бы методологию ни использовал трейдер, важно, чтобы существующие уровни не перерисовывались при отрисовке новых уровней. Если это произойдет, следует предположить, что рассчитанный выше уровень неверен. Таким образом, используемый метод не работает.
Могу сказать за себя, использую метод расчета, который может только увеличить количество вычисляемых уровней или уменьшить их. Вместо изменения расположения уровней.
Количество уровней, отображаемых на графике, зависит от того, сколько раз цена исторически отскакивала от этой цены. Чем меньше раз это произошло, тем больше уровней будет в графике.
И наоборот, если исторически цена относительно много раз отскакивала от этого уровня, то таких уровней на графике немного.
Не говоря уже о том, что не строю никаких уровней, глядя на график, полагая, что тут должен быть уровень, на котором цена остановится.
Все, что видно, это расчет алгоритма. Он также может быть субъективным, в зависимости от реализации кода. Но когда алгоритм работает с условиями, неважно, нравится этот уровень трейдеру или нет, найденный уровень просто соответствует условиям в алгоритме.
Хороший комментарий. Могу лишь добавить, что какую бы методологию ни использовал трейдер, важно, чтобы существующие уровни не перерисовывались при отрисовке новых уровней. Если это произойдет, следует предположить, что рассчитанный выше уровень неверен. Таким образом, используемый метод не работает.
Могу сказать за себя, использую метод расчета, который может только увеличить количество вычисляемых уровней или уменьшить их. Вместо изменения расположения уровней.
Количество уровней, отображаемых на графике, зависит от того, сколько раз цена исторически отскакивала от этой цены. Чем меньше раз это произошло, тем больше уровней будет в графике.
И наоборот, если исторически цена относительно много раз отскакивала от этого уровня, то таких уровней на графике немного.
Не говоря уже о том, что не строю никаких уровней, глядя на график, полагая, что тут должен быть уровень, на котором цена остановится.
Все, что видно, это расчет алгоритма. Он также может быть субъективным, в зависимости от реализации кода. Но когда алгоритм работает с условиями, неважно, нравится этот уровень трейдеру или нет, найденный уровень просто соответствует условиям в алгоритме.
1-Отскок отскоку рознь. Как быть с конфликтами когда на старшем тф цена много раз "отскакивала" (хотя на самом деле у Вас не отскок в чистом виде, а, скорее, ложные пробои, без определения глубины прокола) в одном месте от линии на графике (например на старшем тф на уровне 1,25 прокололи/отскочили 5 раз, а на уровне 1,3-2раза), то есть является приоритетной в анализе. А если взять и поменять разрядность тф на младший, то вполне легко может оказаться что на самом деле на уровне 1,25 было 7 отскоков, а на 1,3-15.
2-Это уж совсем дебри рассуждений, просто дополнение, хотя непоняток с первым пунктом уже достаточно.
(Это не учитывая что проколы одного и того же уровня могут быть как снизу, так и сверху, и оба учитываются. К тому же поведение около этих уровней неоднозначное. Может цена пробить уровень снизу, откатить к уровню, и долбить его сверху. А может и наоборот, пробить сверху, вернуться снизу и долбить низ. Или подойти сверху и сразу долбить сверху. ну и наоборот. Да и сам факт того что цена в прошлом долбила уровень-далеко не означает что она будет долбить её в будущем/настоящем. Опять же потому что (уже писал) "Соответственно и интерпретаций этой линии столько же. В одном случае эта линия для крупного игрока значимая, и её будут держать до определённого момента (торгуем от неё), в таком варианте имеет хоть какую-то вероятную значимость в будущем. В другом-просто проторговка, и линия уже бесполезна для будущего ориентира."
У Вас есть статистика того что логика построения Ваших уровней даст вероятность не 50/50 того что если долбим прошлое-то более вероятно что будем долбить в настоящем/будущем? )